2017-01-24, 16:23

Тузловские Лиманы: возвращение Русева и угроза протестов

После активного возмущения в прессе и соцсетях, по поводу Виталия Чакира, выигравшего конкурс на пост нового директора национального природного парка "Тузловские лиманы" , последний отказался от должности.



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На прежнее место вернулся эколог Иван Русев, о чем он сообщил в Фейсбуке:"После небольшого отпуска, я сегодня снова официально приступил к управлению национальным природным парком "Тузловские лиманы". Полагаю, что я немножечко разочарую тех, кто надеялся избавиться от меня всеми способами и уже "вычеркнул" меня из руководителей нацпарка. Сотни людей звонили, писали мне, что они очень сожалеют, что у нашего нацпарка в результате разыгранной чакириады, теперь новый директор (!?). Такова уж "сила убеждения" интернета. Однако, хочу заявить, что в связи с попыткой непрозрачного, а по сути коррупционного назначения директора парка,одного из претендентов 7 декабря 2016 года, у которого за два дня был и взлет (якобы назначение на директора) и падение (после вмешательства премьер-министра о недопустимости таких конкурсов, его вынудили написать заявление, что, якобы, он вообще на конкурс не подавался?!), я по прежнему управляю нацпарком. Так что, после отпускного затишья, ждите от меня информации о наших успехах и наших проблемах в НПП "Тузловские лиманы". Будем рады всегда советам, помощи и поддержке наших друзей", - написал он.

Тем временем, председатель Татарбунарского района Виктор Донкоглов обратился к новому губернатору Максиму Степанову с просьбой решить конфликт между местными жителями и администрацией Нацпарка «Тузловские лиманы». Иначе пригрозил будущими протестами и перекрытием трассы Одесса-Рени.

На что Иван Русев тут же отреагировал в соцсети: "Именно Донкоглов лоббировал Чакира на директора нацпарка, опозорившегося на весь мир. Пора уже им понять, что сегодня парку помогают тысячи граждан Украины, в конкретных действиях по защите уникальной природы Тузловских лиманов, имеющие национальное и международное значение. Огромную помощь в этом оказала и Соломия Бобровская, согласовав важный документ для нацпарка – функциональное зонирование, проявив мудрость и показав государственное мышление. Очень надеюсь, что новый губернатор Одесской области быстро разберется в том, кто кого "крышует", — написал Иван Русев.

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