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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-03, 18:30
У одесситов появилась возможность утилизировать новогоднюю елку с пользой

Информация для тех, кто собирается выбрасывать новогоднюю елку раньше мая месяца!

С большой просьбой обращается дирекция Одесского зоопарка к одесситам, которые покупали к Новому году хвойные деревья не выкидывать их, а относить в зоопарк,  обращается к одесситам, которые покупали к Новому году хвойные деревья не выкидывать их, а относить в зоопарк.

В зоопарке деревья превращают в опилки, которые используют для утепления вольеров. А некоторые сорта хвои пускают даже на корм.

Администрация также напоминает, что возможности забирать деревья у зоопарка нет. Подарки зверям нужно приносить самостоятельно.





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Напомним, ранее наступающий 2017 год подтолкнул директора Одесского зоопарка Игоря Белякова к креативу.

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