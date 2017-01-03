2017-01-03, 18:30

У одесситов появилась возможность утилизировать новогоднюю елку с пользой

Информация для тех, кто собирается выбрасывать новогоднюю елку раньше мая месяца!

С большой просьбой обращается дирекция Одесского зоопарка к одесситам, которые покупали к Новому году хвойные деревья не выкидывать их, а относить в зоопарк, обращается к одесситам, которые покупали к Новому году хвойные деревья не выкидывать их, а относить в зоопарк.

В зоопарке деревья превращают в опилки, которые используют для утепления вольеров. А некоторые сорта хвои пускают даже на корм.

Администрация также напоминает, что возможности забирать деревья у зоопарка нет. Подарки зверям нужно приносить самостоятельно.