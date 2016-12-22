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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2016-12-22, 16:42
У Одессы - свой безвиз! (ВИДЕО)

После громкого обещания Петра Порошенко, что в ноябре 2016 года Украина получит безвизовый режим с Евросоюзом, тема безвиза для многих украинцев уже становится анекдотичной.

Конечно, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что украинцы не будут тратить на прохождение контроля несколько часов после получения безвизового режима с Евросоюзом, и смогут проходить контроль на границе, имея из документов только биометрический паспорт.

Но скорее, ближе всех к истине столичный политолог Алексей Голобуцкий, который считает, что мы (Украина) все время исторически приходим не в тот момент.

У одесситов на все всегда есть собственное мнение и собственная предприимчивость. Как говорится, если не получается "благодаря", будем действовать "вопреки".

Одесский режиссер Жанна Жукова сняла минутный ролик о том, как можно путешествовать без виз. Она показала, что люди могут летать с товарами, которые свободно пропускают на таможне, с иронией указав, на янтарь, зерно и лес-кругляк.


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