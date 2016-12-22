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2016-12-22, 16:42
У Одессы - свой безвиз! (ВИДЕО)
После громкого обещания Петра Порошенко, что в ноябре 2016 года Украина получит безвизовый режим с Евросоюзом, тема безвиза для многих украинцев уже становится анекдотичной.
У одесситов на все всегда есть собственное мнение и собственная предприимчивость. Как говорится, если не получается "благодаря", будем действовать "вопреки".
Одесский режиссер Жанна Жукова сняла минутный ролик о том, как можно путешествовать без виз. Она показала, что люди могут летать с товарами, которые свободно пропускают на таможне, с иронией указав, на янтарь, зерно и лес-кругляк.
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