2016-12-22, 16:42

У Одессы - свой безвиз! (ВИДЕО)

После громкого обещания Петра Порошенко, что в ноябре 2016 года Украина получит безвизовый режим с Евросоюзом, тема безвиза для многих украинцев уже становится анекдотичной.



Конечно, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что украинцы не будут тратить на прохождение контроля несколько часов после получения безвизового режима с Евросоюзом, и смогут проходить контроль на границе, имея из документов только биометрический паспорт.



Но скорее, ближе всех к истине столичный политолог Алексей Голобуцкий, который считает, что мы (Украина) все время исторически приходим не в тот момент.

У одесситов на все всегда есть собственное мнение и собственная предприимчивость. Как говорится, если не получается "благодаря", будем действовать "вопреки".

Одесский режиссер Жанна Жукова сняла минутный ролик о том, как можно путешествовать без виз. Она показала, что люди могут летать с товарами, которые свободно пропускают на таможне, с иронией указав, на янтарь, зерно и лес-кругляк.