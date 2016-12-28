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2016-12-28, 13:30
Убийство в Лощиновке: дело - в суд, вражду - в массы
Сегодня, 28 декабря, сотрудники Одесской прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 21-летнего мужчины, подозреваемом в изнасиловании и убийстве девочки в селе Лощиновка Измаильского района.
По словам правоохранителей, было проведено порядка десяти судебных экспертиз, а подозреваемый все это время находился под стражей.
Тем временем, активист Андрей Ищенко в Фэйсбуке опубликовал фотографии листовок с изображением цыган, которые расклеены по Одессе и способствуют разжиганию межнациональной вражды.
"Вот такие "добрые" самоклейки появились на улицах Одессы накануне Рождественских праздников. Никто случайно не знает кто их изготавливает и распространяет, а то полиция что-то совсем не интересуется??!! Увидел расклейщиков - позвони в полицию!" - написал активист.
Напомним, в селе Лощиновка Одесской области произошло зверское убийство 9-летней девочки, после чего местные жители сожгли и разрушили около десятка ромских домов.
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