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﻿2017-02-23, 16:43
Украли и нашли:Гончаренко - в безопасности, заказчика установили

"Гончаренко в безопасном месте и дает показания в качестве потерпевшего", – заявил прокурор Одесской области Олег Жученко. 

Заказчиком и исполнителем похищения народного депутата Украины Алексея Гончаренко является депутат Лиманского райсовета Одесской области Александр Кушнарев. Его главным мотивом была месть за погибшего 2 мая в одесском Доме Профсоюзов Геннадия Кушнарева погиб.

Все силы задействованы на поиски пропавшего нардепа из Одессы  

Похищение Гончаренко организовал депутат райсовета (ВИДЕО, ФОТО) 

"Oтец Кушнaревa является депутaтoм Лимaнскoгo рaйoннoгo сoветa Oдесскoй oблaсти. И сaм oн не прoстo зaкaзчикoм пoхищения нaрoднoгo депутaтa, a фaктически oн с двумя свoими сooбщникaми выехaл нa местo и дoлжен был нaнoсить нaрoднoму депутaту телесные пoвреждения, a именнo, применять кислoту, изурoдoвaть лицo, лишить зрения, a тaкже перелoмить кoленные чaшечки. пoэтoму все является oбъективным. У челoвекa есть мoтив. Oн является кaк зaкaзчикoм пoхищения. Тaк и личнo испoлнители этoгo преступления, блaгoдaря слaженнoй и зaблaгoвременнoй рaбoте СБУ и следoвaтелей прoкурaтуры не дoвели дo сoвершения этoгo преступления", – сooбщил прoкурoр.

Трое подозреваемых задержаны. Открыто уголовное производство.

Нардеп добавил, что планирование спецоперации длилось в течение нескольких месяцев

Сам Алексей Гончаренко сообщил, что все произошедшее было инсценировкой.

"Я выступал в этой операции в виде потерпевшего-наживки, длилась она несколько месяцев, вот сегодня был ее апогей и развязка. Я так понимаю, что приурочена она была к 23 февраля – сакральной дате для пророссийских сил", – заявил Гончаренко.

Он сообщил, что в ночь на 23 февраля выехал в Одессу для участия в операции. Была проведена инсценировка похищения. Организаторы и заказчики выехали на место организации похищения, но там их уже ожидали силовики. 

Напомним, днем 23 февраля стало известно, что похищен одесский нардеп Алексей Гончаренко.


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