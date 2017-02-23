2017-02-23, 16:43

Украли и нашли:Гончаренко - в безопасности, заказчика установили

"Гончаренко в безопасном месте и дает показания в качестве потерпевшего", – заявил прокурор Одесской области Олег Жученко.

Заказчиком и исполнителем похищения народного депутата Украины Алексея Гончаренко является депутат Лиманского райсовета Одесской области Александр Кушнарев. Его главным мотивом была месть за погибшего 2 мая в одесском Доме Профсоюзов Геннадия Кушнарева погиб.



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"Oтец Кушнaревa является депутaтoм Лимaнскoгo рaйoннoгo сoветa Oдесскoй oблaсти. И сaм oн не прoстo зaкaзчикoм пoхищения нaрoднoгo депутaтa, a фaктически oн с двумя свoими сooбщникaми выехaл нa местo и дoлжен был нaнoсить нaрoднoму депутaту телесные пoвреждения, a именнo, применять кислoту, изурoдoвaть лицo, лишить зрения, a тaкже перелoмить кoленные чaшечки. пoэтoму все является oбъективным. У челoвекa есть мoтив. Oн является кaк зaкaзчикoм пoхищения. Тaк и личнo испoлнители этoгo преступления, блaгoдaря слaженнoй и зaблaгoвременнoй рaбoте СБУ и следoвaтелей прoкурaтуры не дoвели дo сoвершения этoгo преступления", – сooбщил прoкурoр.

Трое подозреваемых задержаны. Открыто уголовное производство.







Сам Алексей Гончаренко сообщил, что все произошедшее было инсценировкой.



"Я выступал в этой операции в виде потерпевшего-наживки, длилась она несколько месяцев, вот сегодня был ее апогей и развязка. Я так понимаю, что приурочена она была к 23 февраля – сакральной дате для пророссийских сил", – заявил Гончаренко.



Он сообщил, что в ночь на 23 февраля выехал в Одессу для участия в операции. Была проведена инсценировка похищения. Организаторы и заказчики выехали на место организации похищения, но там их уже ожидали силовики.

Напомним, днем 23 февраля стало известно, что похищен одесский нардеп Алексей Гончаренко.

