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2017-02-10, 18:21
Укрощение строптивой в Одессе: хулиганка и полиция - в главных ролях (ВИДЕО)
Сегодня в Одессе в полицию поступила информация, что молодая женщина ведет себя неадекватно и бросается на людей.
Инцидент произошел возле остановки трамвайных маршрутов на Тираспольской площади.
На место вызова прибыли патрульные, которые задержали женщину. При задержании она оказывала злостное сопротивление, поэтому ее пришлось скрутить и жестко уложить лицом на асфальт.
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