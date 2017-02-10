2017-02-10, 18:21

Укрощение строптивой в Одессе: хулиганка и полиция - в главных ролях (ВИДЕО)

Сегодня в Одессе в полицию поступила информация, что молодая женщина ведет себя неадекватно и бросается на людей.

Инцидент произошел возле остановки трамвайных маршрутов на Тираспольской площади.



По предварительной информации, она могла находиться в наркотическом опьянении.

На место вызова прибыли патрульные, которые задержали женщину. При задержании она оказывала злостное сопротивление, поэтому ее пришлось скрутить и жестко уложить лицом на асфальт.



Видео задержания опубликовали одесситы в социальных сетях. Известно также, что девушка состоит на учете в специализированном медицинском учреждении. Нарушительницу общественного спокойствия 1990-го года рождения задержали и доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств инцидента.