Деловой мир    - Одесса    - Украина    - Планета Намедни Цифры Юрисконсульт Налоги Банки Недвижимость Болевая точка Свое дело Уголок потребителя Фермер Транспорт Дайджест Арена Антология бизнеса Кофе-брейк
ODG
Архив   Февраля
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-02-10, 18:21
Укрощение строптивой в Одессе: хулиганка и полиция - в главных ролях (ВИДЕО)

Сегодня в Одессе в полицию поступила информация, что молодая женщина ведет себя неадекватно и бросается на людей.

Инцидент произошел возле остановки трамвайных маршрутов на Тираспольской площади.

По предварительной информации, она могла находиться в наркотическом опьянении.

На место вызова прибыли патрульные, которые задержали женщину. При задержании она оказывала злостное сопротивление, поэтому ее пришлось скрутить и жестко уложить лицом на асфальт.

Видео задержания опубликовали одесситы в социальных сетях. Известно также, что девушка состоит на учете в специализированном медицинском учреждении. Нарушительницу общественного спокойствия 1990-го года рождения задержали и доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств инцидента.


Деловая Одесса
БИЗНЕС ГОРОСКОП