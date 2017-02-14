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2017-02-14, 18:23
Урбанский обсудил перспективы Одесской области с олимпийской чемпионкой
Председатель областного совета Анатолий Урбанский во время телефонного разговора с олимпийской чемпионкой, президентом Федерации спортивной гимнастики Стеллой Захаровой пообщался о перспективах развития гимнастики в Одесской области.
«Решения, направленные на повышение спортивного имиджа Одесской области, всегда найдут поддержку депутатского корпуса областного совета. Ведь именно спорт формирует положительные ориентиры современной молодежи: ведение здорового образа жизни, патриотизм, укрепление дружеских связей между спортсменами из всех уголков страны и мира. И мы уже имеем определенные результаты - во Дворце спорта открыто долгожданную ледовую арену, которая соответствует международным стандартам, выделены средства на реконструкцию СК «Олимпиец», также планируется создать центр единоборств с помещением для борьбы тренировочным и тренажерным залами, медицинским пунктом », - отметил Анатолий Урбанский.
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