2017-02-14, 18:23

Урбанский обсудил перспективы Одесской области с олимпийской чемпионкой

Председатель областного совета Анатолий Урбанский во время телефонного разговора с олимпийской чемпионкой, президентом Федерации спортивной гимнастики Стеллой Захаровой пообщался о перспективах развития гимнастики в Одесской области.



Прежде всего речь шла об обеспечении наших спортсменов достойными условиями для тренировок. По словам Стеллы Захаровой, именно со спортивной школы начинается карьера будущих олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Более подробно насущные проблемы в сфере детского и взрослого спорта будет обсуждаться во время личной встречи.

«Решения, направленные на повышение спортивного имиджа Одесской области, всегда найдут поддержку депутатского корпуса областного совета. Ведь именно спорт формирует положительные ориентиры современной молодежи: ведение здорового образа жизни, патриотизм, укрепление дружеских связей между спортсменами из всех уголков страны и мира. И мы уже имеем определенные результаты - во Дворце спорта открыто долгожданную ледовую арену, которая соответствует международным стандартам, выделены средства на реконструкцию СК «Олимпиец», также планируется создать центр единоборств с помещением для борьбы тренировочным и тренажерным залами, медицинским пунктом », - отметил Анатолий Урбанский.