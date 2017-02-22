2017-02-22, 11:46

Урбанский отчитался за год своей деятельности

Председатель областного совета Анатолий Урбанский встретился с журналистами газеты «Вечерняя Одесса».



Встреча проходила в формате интервью специальной рубрики «Политика». Среди обсуждаемых тем - итоги за год работы на занимаемой должности, планы на 2017 год, ремонт дорог, реформа децентрализации. Также Анатолий Игоревич остановился на основных программы, которые реализуются на территории Одесской области - «Здоровье», «Безопасная Оденщина», программа энергоэффективности.

«В течение прошлого года за восемь сессий областного совета депутатским корпусом было принято более 300 положительных решений. В основном они касались социальной сферы и развития инфраструктуры, решения хозяйственных, экологических вопросов. Было принято стратегию развития Одесской области, которая будет доработан совместно с новым руководством областной государственной администрации. Важно, чтобы в разработке данной стратегии также приняли участие депутаты местных советов. Следует отметить и областную комплексную программу «Безопасная Одесщина», в рамках которой было приобретено специальную технику для Службы безопасности Украины в Одесской области.

Убежден, что в 2017 году мы будем работать в таком же режиме. И в дальнейшем будут внедряться мероприятия по энергоэффективности. Ведь именно благодаря комплексной модернизации жилищного фонда и социальных объектов (утепление фасадов, ремонт крыш, установка металлопластиковых окон, датчиков тепла) удалось разрешить проблему сокращения потребления энергоресурсов. Будет уделяться внимание ремонту дорог, инфраструктурным проектам, которые приведут к привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, наполнению местных бюджетов. Также в планах разработка областной программы, направленной на поддержку малого и среднего бизнеса, которая будет стимулировать активность бизнеса в регионе.

Следует отметить, что в этом году начинается реконструкция здания на улице Пироговской, 29, где будет размещен Государственный архив Одесской области. Кроме этого весной должна начаться реконструкция коммунального учреждения «Одесская областная школа высшего спортивного мастерства« Олимпиец »- запланировано заменить кровлю, старые окна, утеплить здание, отремонтировать систему отопления и санузлы», - сообщил председатель облсовета.

Напоследок Анатолий Урбанский рассказал о результатах, которые принес процесс децентрализации: «Объединение общин на севере и на юге Одесской области проходит по-разному - в зависимости от инфраструктурных, экономических, этнополитических особенностей. В первую очередь это Балтская община, которая является одной из крупнейших не только в области, но и во всей стране. Здесь было отремонтировано все ФАПы, ведется строительство дорог, уделяется внимание социальной сфере, также в обществе организован школьный транспорт, доставляющий учеников в школах, а Балтская центральная районная больница имеет все шансы стать госпитальным центром на севере Одесской области ».



