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﻿2017-02-24, 16:34
Урбанский провел заседание с одесскими патриотами и волонтерами

Председатель областного совета Анатолий Урбанский провел встречу с представителями волонтерских групп и патриотических организаций Одесской области.

Во время встречи обсуждался вопрос о создании общего патриотически волонтерского центра, который председатель областного совета предложил разместить по адресу: ул. Канатная, 35. Присутствующие волонтеры смогли внести свои предложения и замечания по созданию центра.

В свою очередь Анатолий Урбанский отметил, что создание общего патриотически - волонтерского центра станет примером для подобных организаций и групп по всей Украине, ведь именно волонтеры смогут сами решить, какие организации войдут в единый волонтерский центр. Участники встречи решили провести обсуждение 1 марта текущего года с участием представителей всех волонтерских групп и патриотических организаций.

 

 

 

 


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