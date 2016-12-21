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2016-12-21, 12:59
Урбанский собрал срочное совещание по поводу моста Паланка
Под председательством Анатолия Урбанского состоялось срочное совещание.
Анатолий Урбанский предложил построить в короткое время понтонный мост на 160 метров в районе села Паланка. Напомним, мост на трассе Одесса-Рени закрыли на ремонт с 10 декабря 2016 по июнь 2017 года. Объезд аварийного участка осуществляется по автомобильной дороге Одесса - Белгород-Днестровский - Монаши и Староказачье - Белгород-Днестровский.
«Наряду с мостом, на котором проводятся ремонтные работы можно соорудить временный понтонный мост для того, чтобы в новогодние праздники население юга области и Белгород-Днестровского района имело возможность передвигаться без пробок на конкретных участках дороги и с целью сохранения объездной трассы», - предложил Анатолий Урбанский.
Сейчас этот вопрос находится на уровне обсуждений и предложений.
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