2016-12-21, 12:59

Урбанский собрал срочное совещание по поводу моста Паланка

Под председательством Анатолия Урбанского состоялось срочное совещание.



Темой для обсуждения стал капитальный ремонт моста на автомобильной дороге государственного значения М-15 «Одесса-Рени» (мост Паланка Белгород-Днестровского района). На совещании присутствовали начальник Службы автомобильных дорог в Одесской области - Олег Варивода, директор ООО «Мостостроительный отряд» № 112 - Валерий Тачук, начальник отдела транспорта и море хозяйственного комплекса ОГА - Юрий Кононенко, заместитель начальника Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины - Владислав Васильковский, командир воздушного командования «Юг» Воздушных сил Вооруженных сил Украины - Павел Зуев, председатель Белгород-Днестровского районного совета - Валерий Лобанов.

Анатолий Урбанский предложил построить в короткое время понтонный мост на 160 метров в районе села Паланка. Напомним, мост на трассе Одесса-Рени закрыли на ремонт с 10 декабря 2016 по июнь 2017 года. Объезд аварийного участка осуществляется по автомобильной дороге Одесса - Белгород-Днестровский - Монаши и Староказачье - Белгород-Днестровский.

«Наряду с мостом, на котором проводятся ремонтные работы можно соорудить временный понтонный мост для того, чтобы в новогодние праздники население юга области и Белгород-Днестровского района имело возможность передвигаться без пробок на конкретных участках дороги и с целью сохранения объездной трассы», - предложил Анатолий Урбанский.

Сейчас этот вопрос находится на уровне обсуждений и предложений.