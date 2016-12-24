2016-12-24, 11:42

Урбанский участвовал в работе комиссии по управлению имуществом

Председатель областного совета принял участие в заседании постоянной комиссии областного совета по вопросам управления имуществом общей собственности территориальных общин области (председатель Ольга Юрий).

На заседание депутаты рассматривали вопрос о передаче нежилого помещения (здания бывшей санитарно-эпидемиологической станции Суворовского района города Одессы), расположенного по адресу: город Одесса улица Давида Ойстраха (Затонского), 28 из общей собственности территориальных громад сел, поселков, городов области в коммунальную собственности территориальной громады города Одессы. После обсуждения участники заседания решили отправить на доработку проект решений с учетом замечаний членов комиссии.

Анатолий Урбанский отметил, что передача нежилого здания по ул. Затонского, 28 состоится только после того, как будет найдено другое здание с полностью оборудованной лабораторией, отвечающее всем требованиям. Здание должно территориально располагаться в пределах Суворовского района города Одессы, а также в ней будет находиться все 5 лабораторий, которые сейчас функционируют в Государственном учреждении «Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины» по ул. Затонского, 28 за счет Одесского городского совета.

После выполнения всех условий и передачи новой, полностью оборудованной лаборатории территориальной общины Одесской области, нежилое здание по адресу: м. Одеса, ул. Затонского, 28 будет передано по акту Одесскому городскому совету.

Доработанный проект решения депутаты рекомендовали вынести на рассмотрение пленарного заседания.