2016-12-27, 15:57

Успеть к Новому году: дорожные работы в Одесской области

В городе Килия на завершающем этапе находится капитальные ремонтные работы на центральной улице Мира, общей длиной - 2 километра. Из областного бюджета было выделено 6 000 000 гривен.

Напомним, реконструкция центральной улицы делилась на 3 этапа что предусмотрено проектом.

Первый - подземная часть - строительство водопровода и новой магистрали, установления новых современных труб и восстановление работы водопровода, ведь его капитальный ремонт не проводился с 60-х годов прошлого века. На линии водопровода постоянно работала специализированная техника, разрывая трубы и меняя на новые, чем наносила неудобства жителям, и транспорта.

Второй этап реконструкции предусматривал устройство нового асфальтового покрытия на улице Мира от улицы Портовой до улицы Торговой. Работы будут проводиться только после установления нового водопровода.

В третий этап проекта входит благоустройство города, устройство скамеек и высадка новых деревьев и газонов, выкладка тротуаров, установка дорожных разметок и знаков, таблиц с названиями улиц. Важно, что для людей с ограниченными возможностями будут сделаны спуски с бордюров для удобного передвижения по улице, это позволит людям с инвалидностью участвовать в жизни общества.

Уже установлено водопровод и бордюры, заключен первый выравнивающий слой асфальтового покрытия впереди еще второй финишный. Остальные работы по благоустройству будут проведены весной. До конца текущей недели подрядной организацией планируется завершить все дорожные работы.