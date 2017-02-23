2017-02-23, 12:03

Установлены ставки единого налога для одесских предпринимателей первой и второй группы

Решением Одесского городского совета от 08.02.2017 г. №1599-VII «О внесении изменений в решение Одесского городского совета от 23 декабря 2011 года №1624-VI «Об установлении на территории города Одессы ставок единого налога для физических лиц – предпринимателей»» установлена ставки единого налога для физических лиц - предпринимателей, которые действуют на территории г. Одесса.

Так, ставки единого налога составляют:

- для первой группы плательщиков единого налога - 10 процентов размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который составляет 1600 грн.;

- для второй группы плательщиков единого налога - 10 процентов размера минимальной заработной платы, которая приравнивается 3200 грн.

Напоминаем, что порядок установления ставок единого налога для налогоплательщиков, которые избрали упрощенную систему налогообложения, изменено Законом Украины от 20 декабря 2016 года №1791-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторых законодательных актов Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году".