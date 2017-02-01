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2017-02-01, 09:36
Утро в Одессе началось с масштабного ДТП
На Николаевской дороге в Одессе произошло масштабное ДТП с участием автобуса маршрутного такси.
На полосе, ведущей в сторону поселка Котовского, столкнулись два легковых автомобиля и маршрутка №137. Авария случилась около семи часов утра возле «Продмаша».
По словам очевидцев, автомобиль Daewoo следовал в сторону улицы Лиманная от Молодой гвардии на повышенной скорости. Водитель машины, не справившись с управлением, въехал в автомобиль «ВАЗ». Далее, продолжая движение по инерции, он врезался в автобус «ТАТА».
Из-за дорожно-транспортного происшествия в обе стороны образовалась масштабная пробка.
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