

﻿ 2017-02-01, 09:36 Утро в Одессе началось с масштабного ДТП На Николаевской дороге в Одессе произошло масштабное ДТП с участием автобуса маршрутного такси. На полосе, ведущей в сторону поселка Котовского, столкнулись два легковых автомобиля и маршрутка №137. Авария случилась около семи часов утра возле «Продмаша». По словам очевидцев, автомобиль Daewoo следовал в сторону улицы Лиманная от Молодой гвардии на повышенной скорости. Водитель машины, не справившись с управлением, въехал в автомобиль «ВАЗ». Далее, продолжая движение по инерции, он врезался в автобус «ТАТА».

Есть пострадавшие. Водитель Daewoo получил телесные повреждения. Из-за дорожно-транспортного происшествия в обе стороны образовалась масштабная пробка.







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