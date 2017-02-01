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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

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Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-02-01, 09:36
Утро в Одессе началось с масштабного ДТП

На Николаевской дороге в Одессе произошло масштабное ДТП с участием автобуса маршрутного такси.

На полосе, ведущей в сторону поселка Котовского, столкнулись два легковых автомобиля и маршрутка №137. Авария случилась около семи часов утра возле «Продмаша».

По словам очевидцев, автомобиль Daewoo следовал в сторону улицы Лиманная от Молодой гвардии на повышенной скорости. Водитель машины, не справившись с управлением,  въехал в автомобиль «ВАЗ». Далее, продолжая движение по инерции, он врезался в автобус «ТАТА». 
Есть пострадавшие. Водитель Daewoo получил телесные повреждения.

Из-за дорожно-транспортного происшествия в обе стороны образовалась масштабная пробка.  

 


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