2017-02-23, 14:30

Уволить члена исполкома:одесские активисты обратились к Труханову (ВИДЕО)

Сегодня перед Одесской мэрией, где проходило заседание исполкома горсовета, активисты устроили перфоманс с требованием уволить члена исполкома Николая Шурду.

Напомним, на прошлой неделе интернет взорвало видео, на котором правоохранителями был задержан председатель Одесского окружного административного суда Олег Глуханчук в нетрезвом состоянии вместе членом исполкома Одесского горсовета Николаем Шурдой.



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Активисты принесли Геннадию Труханову обращение с требованием разобраться с непристойным поведением коммерческого директора ООО «Портинвест Лоджистик» Николая Шурды а также бутылку водки и огурцы.







Однако общественников не пустила охрана.Во время акции митингующие затеяли словесную перепалку с представителями муниципальной безопасности, которые вышли к активистам и потребовали от них письменное уведомление о проходящей акции.