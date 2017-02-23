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2017-02-23, 14:30
Уволить члена исполкома:одесские активисты обратились к Труханову (ВИДЕО)
Сегодня перед Одесской мэрией, где проходило заседание исполкома горсовета, активисты устроили перфоманс с требованием уволить члена исполкома Николая Шурду.
Напомним, на прошлой неделе интернет взорвало видео, на котором правоохранителями был задержан председатель Одесского окружного административного суда Олег Глуханчук в нетрезвом состоянии вместе членом исполкома Одесского горсовета Николаем Шурдой.
Активисты принесли Геннадию Труханову обращение с требованием разобраться с непристойным поведением коммерческого директора ООО «Портинвест Лоджистик» Николая Шурды а также бутылку водки и огурцы.
Напомним, председатель Одесского окружного административного суда Олег Глуханчук посетил ГУНП в Одесской области и лично принес извинение патрульным полицейским за свое поведение в резонансном инциденте, происшедшем в Одессе 11 февраля.
Дело Глуханчука: попытка замять скандал и награждение патрульных (ФОТО)
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