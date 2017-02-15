2017-02-15, 18:48

В батальном жанре вокруг одесской рекламы

В связи с высокой активностью рестораторов Одессы по поводу рекламных вывесок, которые демонтирует "Одесреклама", похоже на поле боя будут хороши все средства.

"В связи с незаконными, варварскими, бандитскими действиями управления рекламы призываю всех предпринимателей Одессы объединиться, остановить беспредел и призвать к правовой ответственности чиновников мэрии. Предприниматели, перестаньте бояться, начните действовать», — обратился ресторатор Роман Виноградов на своей странице в Фейсбуке.

Послезавтра, 17 февраля, в Горсаду состоится пресс-конференция владельцев ресторанов и кафе города. Все они протестуют против массового срыва рекламных конструкций, который устроили чиновники мэрии.

"За оформление ситилайта на проспекте Шевченко запросили 1500 долларов. Я спросил, а за что, если я буду выплачивать городу плату за квадратный метр в бюджет?" — недоумевает ресторатор.Бизнесмен намерен бороться с беспределом и готовит коллективное письмо в Генеральную Прокуратуру и НАБУ.



Словом, вендетта по-одесски продолжается... Добавим, что ресторатор Роман Виноградов, на всякий случай, глава Одесской областной федерации стрельбы из лука )))



Вокруг рекламы: вендетта по-одесски

Напомним, в январе 2017 года одесский предприниматель Алексей Булгару стал первым, кто на весь город объявил войну КП "Одесреклама". Алексей и его товарищи поехали к офису КП «Одессрекламы» и сняли с его стен все вывески, увезя их с собой и также оставив записку с телефоном.