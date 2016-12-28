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Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2016-12-28, 16:10
В Болградском районе - питьевая вода к Новому году!

В селе Александровка Болградского района - на завершающем этапе бурение эксплуатационной скважины для питьевого водоснабжения населения.

«Из областного бюджета было выделено 1500000 гривен согласно региональной программе« Питьевая вода Одесской области на 2010-2013 годы и на период до 2020 года »», - рассказал председатель областного совета Анатолий Урбанский.

Жители села Александровка использовали воду из колодцев, уровень которой за последние годы значительно снизился. Кроме того население составляет более 2000 жителей, из которых около двух третей населения составляют люди пожилого возраста и дети. Большинство населения занимается хозяйственной деятельностью. Работы по бурению скважины начались в октябре текущего года глубиной 250 метров. На месте день и ночь работали две бригады подрядных организаций и специализированная техника. Одна бригада - бурильщиков, а вторая прокладывала 4 километра водопровода в каждый дом.

Председатель сельсовета уверен, что к Новогодним праздникам строительные работы будут завершены и чистая, качественная вода будет в каждом доме.


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