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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-05, 10:16
В местные бюджеты Одесской области направлено свыше 8 млрд.гривен

Это почти на 3 млрд.грн. или на 58 % превышает показатели января-декабря 2015 года.

В частности, на протяжении 12 месяцев 2016 года поступило свыше 4 млрд.грн., что на 1,4 млрд.грн. или 52 % больше, чем за 2015 год. 

Также, местные бюджеты получили 1,7 млрд.грн. платы за землю. Дополнительно обеспечено 747 млн.грн. поступлений.

Cубъекты малого предпринимательства уплатили свыше 1 млрд.грн. единого налога, поступление акцизного налога с розничной продажи подакцизных товаров составили 803 млн.грн, а налога на недвижимое имущество поступило 156 млн.грн.


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