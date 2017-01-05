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2017-01-05, 10:16
В местные бюджеты Одесской области направлено свыше 8 млрд.гривен
Это почти на 3 млрд.грн. или на 58 % превышает показатели января-декабря 2015 года.
В частности, на протяжении 12 месяцев 2016 года поступило свыше 4 млрд.грн., что на 1,4 млрд.грн. или 52 % больше, чем за 2015 год.
Также, местные бюджеты получили 1,7 млрд.грн. платы за землю. Дополнительно обеспечено 747 млн.грн. поступлений.
Cубъекты малого предпринимательства уплатили свыше 1 млрд.грн. единого налога, поступление акцизного налога с розничной продажи подакцизных товаров составили 803 млн.грн, а налога на недвижимое имущество поступило 156 млн.грн.
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