2017-01-05, 10:16

В местные бюджеты Одесской области направлено свыше 8 млрд.гривен

Это почти на 3 млрд.грн. или на 58 % превышает показатели января-декабря 2015 года.

В частности, на протяжении 12 месяцев 2016 года поступило свыше 4 млрд.грн., что на 1,4 млрд.грн. или 52 % больше, чем за 2015 год.

Также, местные бюджеты получили 1,7 млрд.грн. платы за землю. Дополнительно обеспечено 747 млн.грн. поступлений.

Cубъекты малого предпринимательства уплатили свыше 1 млрд.грн. единого налога, поступление акцизного налога с розничной продажи подакцизных товаров составили 803 млн.грн, а налога на недвижимое имущество поступило 156 млн.грн.