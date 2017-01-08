|Ожидается снижение нормы потребления газа по субсидии
|В 2017 году доллар в Украине будет по 30 гривен
|Одесситам - к праздникам. Гороскоп камней-оберегов на 2017 год
|
2017-01-08, 11:29
В ночь на 8 января в Одессе произошел взрыв (ФОТО)
Сегодня ночью в частном одноэтажном доме на улице Ефима Геллера (бывш. Октябрьской Революции) произошел взрыв с последующим возгоранием.
Согласно сообщению, взрыв прогремел сегодня ночью около 00:50.
Прибывших спасателей соседи предупредили, что под обломками могли находиться люди.
Всего на момент взрыва в доме было 6 человек, утверждают в пресс-службе.
Пожар площадью 50 кв. м. был ликвидирован около 2:00. В результате взрыва разрушена большая часть дома площадью около 70 кв. м.
Позже появилсь информция, что взрыв произошел по вине квартирантов — бывших бойцов Добровольческого украинского корпуса «Правого сектора».
Якобы, на месте происшествия найдены высверленные корпуса гранат Ф-1 и РГД, из которых пытались извлечь тротил. Кроме того, при разборе завалов, в руинах нашли остатки еще одного взрывного устройства.
|
влажность:
давление:
ветер:
БИЗНЕС ГОРОСКОП