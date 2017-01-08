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﻿2017-01-08, 11:29
В ночь на 8 января в Одессе произошел взрыв (ФОТО)

Сегодня ночью в частном одноэтажном доме на улице Ефима Геллера (бывш. Октябрьской Революции) произошел взрыв с последующим возгоранием.

Согласно сообщению, взрыв прогремел сегодня ночью около 00:50.

Прибывших спасателей соседи предупредили, что под обломками могли находиться люди.

Первым из дома патрульные вынесли труп 70-летнего мужчины. После тушения пожара из здания вывели 92-летнюю хозяйку дома. С травмами средней степени тяжести женщина была госпитализирована. А в сгоревшем доме был обнаружен второй труп — 32-летнего мужчины.

Всего на момент взрыва в доме было 6 человек, утверждают в пресс-службе.

Пожар площадью 50 кв. м. был ликвидирован около 2:00. В результате взрыва разрушена большая часть дома площадью около 70 кв. м.

Позже появилсь информция, что взрыв произошел по вине квартирантов — бывших бойцов Добровольческого украинского корпуса «Правого сектора».

Якобы, на месте происшествия найдены высверленные корпуса гранат Ф-1 и РГД, из которых пытались извлечь тротил. Кроме того, при разборе завалов, в руинах нашли остатки еще одного взрывного устройства.






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