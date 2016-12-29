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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2016-12-29, 10:03
В Новогоднюю ночь Одесский припортовый остановится

Появилась информация, что работа на Одесском припортовом заводе будет остановлена прямо в новогоднюю ночь – 1 января 2017 года.

Причина остановки завода кроется в огромной задолженности за газ, которая к 31-му декабря достигнет суммы свыше 1,5 млрд. грн. 

Само решение об остановке ОПЗ было принято правительством на вчерашнем заседании. Согласно принятому решению, также предусмотрена сдача предприятия в аренду до 1 апреля 2017 года.

После этого предприятие должно начать выплату долга равными частями в течение 2 лет без начисления процентов.

Одесский припортовый: просьба о моратории и отчет ФГИ 

Напомним, на последней сессии депутаты Одесского областного совета намерены просить президента Украины наложить мораторий на приватизацию Одесского припортового завода. 

 


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