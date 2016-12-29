

﻿ 2016-12-29, 10:03 В Новогоднюю ночь Одесский припортовый остановится Появилась информация, что работа на Одесском припортовом заводе будет остановлена прямо в новогоднюю ночь – 1 января 2017 года. Причина остановки завода кроется в огромной задолженности за газ, которая к 31-му декабря достигнет суммы свыше 1,5 млрд. грн. Само решение об остановке ОПЗ было принято правительством на вчерашнем заседании. Согласно принятому решению, также предусмотрена сдача предприятия в аренду до 1 апреля 2017 года.



После этого предприятие должно начать выплату долга равными частями в течение 2 лет без начисления процентов.



Одесский припортовый: просьба о моратории и отчет ФГИ Напомним, на последней сессии депутаты Одесского областного совета намерены просить президента Украины наложить мораторий на приватизацию Одесского припортового завода.

