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2016-12-29, 10:03
В Новогоднюю ночь Одесский припортовый остановится
Появилась информация, что работа на Одесском припортовом заводе будет остановлена прямо в новогоднюю ночь – 1 января 2017 года.
Причина остановки завода кроется в огромной задолженности за газ, которая к 31-му декабря достигнет суммы свыше 1,5 млрд. грн.
Само решение об остановке ОПЗ было принято правительством на вчерашнем заседании. Согласно принятому решению, также предусмотрена сдача предприятия в аренду до 1 апреля 2017 года.
Напомним, на последней сессии депутаты Одесского областного совета намерены просить президента Украины наложить мораторий на приватизацию Одесского припортового завода.
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