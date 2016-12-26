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2016-12-26, 17:21
В Новый год место встречи на Думской в Одессе
В новогоднюю ночь на Думской площади одесситов ждут праздничный фейерверк, концерт популярных музыкантов, DG-парад, игры, конкурсы и развлечения.
31 января 2016 года состоится встреча Нового 2017 года на Думской площади.
С 21:00 до 22:00 прозвучит концертная программа духового оркестра муниципального театра духовой музыки им. А. Салика.
В 23:00 стартует новогодняя концертная программа. Начнут ее музыкальные одесские коллективы «Jam Band» и «Славяне». Концерт продолжит популярная певица Ольга Полякова.
Приход Нового 2017 года ознаменует праздничный фейерверк.
Далее концертную программу продолжит группа Dzidzio.
После этого, до 3-х часов ночи, на Думской площади будет проходить DJ-парад с музыкой разных лет.
1 января 2017 года с 14:00 продолжится новогодняя программа на Думской площади. На главной сцене города будет звучать музыка, представят концертные номера, различные игровые программы, конкурсы, викторины для детей и их родителей.
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