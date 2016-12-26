2016-12-26, 17:21

В Новый год место встречи на Думской в Одессе

В новогоднюю ночь на Думской площади одесситов ждут праздничный фейерверк, концерт популярных музыкантов, DG-парад, игры, конкурсы и развлечения.

31 января 2016 года состоится встреча Нового 2017 года на Думской площади.

С 21:00 до 22:00 прозвучит концертная программа духового оркестра муниципального театра духовой музыки им. А. Салика.

В 23:00 стартует новогодняя концертная программа. Начнут ее музыкальные одесские коллективы «Jam Band» и «Славяне». Концерт продолжит популярная певица Ольга Полякова.

Приход Нового 2017 года ознаменует праздничный фейерверк.

Далее концертную программу продолжит группа Dzidzio.

После этого, до 3-х часов ночи, на Думской площади будет проходить DJ-парад с музыкой разных лет.

На улице будут работать аниматоры, а в ярких фотозонах можно будет сделать красочное фото на память о празднике.

1 января 2017 года с 14:00 продолжится новогодняя программа на Думской площади. На главной сцене города будет звучать музыка, представят концертные номера, различные игровые программы, конкурсы, викторины для детей и их родителей.



