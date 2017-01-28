2017-01-28, 18:15

В Одессе - ажиотаж вокруг получения ID-паспортов

Возможность получить ID-карту вместо паспорта-книжки доступна гражданам Украины больше трех месяцев.



Новация, вызвавшая очереди в коридорах подразделений государственной миграционной службы, и через сто дней правит ажиотаж среди наших сограждан.

До октября 2016-го года айди-карты получали только 16-летние граждане Украины, впервые подававшие заявку на оформление документов. Теперь же паспорта в новом формате выдаются всем, кто меняет удостоверение личности. Кроме этого, возраст получения паспорта снижен до 14 лет. Следующим документом, выданном в 18, они, как и все граждане, смогут пользоваться уже 10 лет. По словам работников государственной миграционной службы, обменять свои старые паспорта-книжечки на айди-карты хотят даже те, кому не пришел срок замены документа или фото в нем.

Информация на карточке делится на 2 вида: открытая – то есть та, которую можно прочесть, и скрытые данные с чипа. Они считываются специальными устройствами или приложениями для смартфонов. На айди-карту записывают дату и место рождения, идентификационный код, номер отделения, где карту выдали, электронную подпись. К скрытым данным относится информация о браке и отпечатки пальцев. Здесь же продублирован идентификационный код. Поток желающих получить новый паспорт не ограничивается молодежью, сообщает Град.

Новый паспорт можно получить за 10 или 20 дней. Соответственно - за 366 или 279 гривен. Чтобы поменять паспорт, нужен документ старого образца, свидетельство о браке или разводе и идентификационный код. Если же паспорт был утерян, заявитель должен заполнить соответствующие документы.

Причинами для замены старого паспорта могут быть его утеря, непригодность для использования, достижение 25-и и 45-летнего возраста или при изменении личных данных. У Владислава паспорт украли, получать новый он решил уже в формате айди-карты.

Айди-карты – не единственная новация в системе ГМС Украины. Следующее преобразование коснется записи на получение документов. Старую систему вытеснят электронные очереди.

Пока что такая функция есть только при получении загранпаспортов. В центральном отделении регионального ведомства новшество появилось не так давно. Но пока, к сожалению сотрудников госслужбы, о существовании такой возможности знает крайне малое число украинцев. Поэтому посетители в коридорах все еще встречаются, хоть и в значительно меньших количествах. Однако в миграционной службе рассчитывают, что очень быстро электронная запись на прием завоюет должную популярность. Для удобства и оперативности посетителям помогает сотрудник отделения.

Запись в электронную очередь в терминале ОВИРа – только один из способов воспользоваться этой функцией. Посетитель оплачивает услуги, получает талон и ждет, когда на экране появится его номер. Инспектор, получив уведомление о визите посетителя, вызывает его на прием. Но записаться в электронную очередь можно и сидя дома, через официальный сайт ГМС. Тогда можно оплатить услуги службы через банк или же просто прийти за 15 минут до назначенного времени и сделать это через терминал в здании миграционной службы, поясняют специалисты.





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