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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-27, 10:57
В Одессе - выселяли по принуждению

В центре Одессы по адресу Екатерининская, 1 полиция, муниципальная охрана и судебные исполнители принудительно закрывали заведение.

Об этом на странице в Facebook рассказал депутат Денис Григорьев.

Как сообщается, у собственников кафе договор аренды с городом закончился, а добровольно покинуть помещение они не пожелали. Речь идет об одном из заведений известной сети «Картопляники»

«Общественники» спортивного телосложения пытались ворваться в помещение, спровоцировав конфликтную ситацию. Тем не менее, сотрудники полиции задержали троих. 

«Благодаря оперативным действиям полиции и принятым мерам по обеспечению общественной безопасности и порядка конфликт локализован, грубых нарушений публичной безопасности и порядка не допущено», - сообщил в "Фейсбуке"начальник управления превентивной деятельности областной полиции Иван Ищенко. 

Ранее городские власти уведомили арендаторов о том, что не собираются продлевать договор.

 


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