2017-01-27, 10:57

В Одессе - выселяли по принуждению

В центре Одессы по адресу Екатерининская, 1 полиция, муниципальная охрана и судебные исполнители принудительно закрывали заведение.



Об этом на странице в Facebook рассказал депутат Денис Григорьев.

Как сообщается, у собственников кафе договор аренды с городом закончился, а добровольно покинуть помещение они не пожелали. Речь идет об одном из заведений известной сети «Картопляники»

«Общественники» спортивного телосложения пытались ворваться в помещение, спровоцировав конфликтную ситацию. Тем не менее, сотрудники полиции задержали троих.



«Благодаря оперативным действиям полиции и принятым мерам по обеспечению общественной безопасности и порядка конфликт локализован, грубых нарушений публичной безопасности и порядка не допущено», - сообщил в "Фейсбуке"начальник управления превентивной деятельности областной полиции Иван Ищенко.

Ранее городские власти уведомили арендаторов о том, что не собираются продлевать договор.



