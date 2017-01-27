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2017-01-27, 10:57
В Одессе - выселяли по принуждению
В центре Одессы по адресу Екатерининская, 1 полиция, муниципальная охрана и судебные исполнители принудительно закрывали заведение.
Как сообщается, у собственников кафе договор аренды с городом закончился, а добровольно покинуть помещение они не пожелали. Речь идет об одном из заведений известной сети «Картопляники»
«Общественники» спортивного телосложения пытались ворваться в помещение, спровоцировав конфликтную ситацию. Тем не менее, сотрудники полиции задержали троих.
Ранее городские власти уведомили арендаторов о том, что не собираются продлевать договор.
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