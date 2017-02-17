

﻿ 2017-02-17, 18:27 В Одессе будут награждать амбициозных и творческих 22 февраля 2017 года в 16:00 в Большом зале Одесской областной филармонии состоится торжественное награждение дипломантов и победителей премии "Творча молодь Одещини 2017".



Цель проекта: - поощрение юных и полных амбиций творческих людей; - возможность дать молодым талантам новый толчок в работе над собой; - популяризация культурной жизни среди молодежи Одесского региона. Более 100 дипломантов и победителей в номинациях получат грамоты, подарки и "Оскар". В премии принимают участие молодые люди в возрасте до 35 лет в следующих номинациях: - КВНщик года; - Команда КВН года; - Вокалист года; - Вокалистка года; - Музыкальный коллектив года; - DJ года; - Ведущий года; - Танцор года; - Танцевальный коллектив года; - Хореограф года; - Спортсмен года; - Спортивная команда года; - Handmade мастер года; - Фотограф года; - Художник года; - Поэт года; - Режиссер года; - Дизайнер года; - Нестандартное творчество года; - Флешмоб года; - Волонтер года; - Открытие года; - Творческий человек года; - Творческий проект года; - Прорыв года среди молодежных организаций; - Организация года. Организатором выступила Одесская молодёжная организация "ЛАЙТ". Премия проходит при поддержке Председателя Одесского областного совета Анатолия Урбанского и Департамента образования и науки Одесского городского совета. Ссылки на официальные страницы: https://vk.com/creative_young_odessa_2017

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