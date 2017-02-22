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St.Diamond

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﻿2017-02-22, 13:07
В Одессе будут судить банду, травивщую своих жертв

Прокуратура Одесской области передала в суд обвинительный акт в отношении банды из четырех человек, которые на протяжении прошлого года занимались разбоями на территории Одессы, Одесской и Херсонской областей.

Сообщники банды нападали на граждан Украины и на иностранцев. Они выбрали необычный способ обезвреживания своих жертв: тайно добавляли им в алкогольные напитки лекарство «Азалептол», что приводило людей в беспомощное состояние. Преступники после этого могли беспрепятственно грабить чужое имущество.

Передозировка сильнодействующего лекарственного средства в сочетании с алкоголем привела к смерти трех граждан.

По ходатайству прокуратуры всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось ранее, участники указанной преступной группы были задержаны в августе 2016 г. Одну фигурантку объявили в розыск в связи с сокрытием от органов следствия.


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