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2017-02-22, 13:07
В Одессе будут судить банду, травивщую своих жертв
Прокуратура Одесской области передала в суд обвинительный акт в отношении банды из четырех человек, которые на протяжении прошлого года занимались разбоями на территории Одессы, Одесской и Херсонской областей.
Передозировка сильнодействующего лекарственного средства в сочетании с алкоголем привела к смерти трех граждан.
По ходатайству прокуратуры всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщалось ранее, участники указанной преступной группы были задержаны в августе 2016 г. Одну фигурантку объявили в розыск в связи с сокрытием от органов следствия.
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