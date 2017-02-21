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2017-02-21, 11:51
В Одессе голосуют за успешных дам
В Одессе продолжается отбор рейтинга «100 успешных женщин Одесского региона».
Он-лайн голосование длится месяц. Ежедневно каждый желающий, зарегистрировавшись на сайте «Одесса-медиа», сможет отдать свой голос за 50 понравившихся ему участниц. Кроме того, в течение двух недель вы сможете сами предложить кандидатуру, которая достойна войти в список «100 успешных женщин Одесского региона».
После этого, учитывая мнение народа, эксперты, в числе которых будут знаменитые мужчины Одессы – политики, бизнесмены, общественные деятели, специалисты в экономической и юридической отраслях, подведут итоги рейтинга. Торжественное награждение победительниц состоится 14 марта в клубе «Министериум».
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