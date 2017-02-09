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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

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﻿2017-02-09, 10:56
В Одессе готовятся к Международному форуму

По традиции, в Одессе, на территории Одесского морвокзала состоится Международный Черноморский Транспортный Форум-2017.

В этом году он планируется 27-29 сентября.

Форум объединит XX международную выставку по транспорту и логистике «ТрансУкраина 2017», международную специализированную выставку «ТрансРэйл Украина 2017», специализированную выставку «Коммерческий и муниципальный транспорт 2017», XX международную конференцию «Транспортная система Украины в системе трансконтинентальных транспортных маршрутов», а также XIV международную выставку по судоходству, судостроению и развитию портов «Одесса 2017».



Координаторами выставок и конференции являются Министерство инфраструктуры Украины и Ассоциация портов Черного и Азовского морей (BASPA).

В форуме примет участие делегация Европейского банка реконструкции и развития во главе с Директором в Украине Шевки Аджунером. 

Кроме того, о заинтересованности в участии в Форуме компаний своих государств заявили Посольства Афганистана, Румынии и Ирана. При поддержке Посольства Ирана ведется подготовка Украино-Иранского бизнес-форума, а также презентации экспозиции иранских компаний на выставке. 

Глава компании ProDanube International Манфред Зайтц выступит с докладом о возможностях развития судоходства по Дунаю. 

Одной из центральных тем международной конференции «Транспортная система Украины в системе трансконтинентальных транспортных маршрутов» будет тема функционирования Нового Шелкового пути и ТМТМ. 

 

 

 


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