

﻿ 2017-01-14, 17:26 В Одессе handmade, флешмоб и КВНщики претендуют на награду В премию "Творча молодь Одещини 2017" могут принимать участие молодые люди в возрасте до 35 лет в следующих номинациях: - КВНщик года; - Команда КВН года; - Вокалист года; - Вокалистка года; - Музыкальный коллектив года; - DJ года; - Ведущий года; - Танцор года; - Танцевальный коллектив года; - Хореограф года; - Спортсмен года; - Спортивная команда года; - Handmade мастер года; - Фотограф года; - Художник года; - Поэт года; - Режиссер года; - Дизайнер года; - Нестандартное творчество года; - Флешмоб года; - Волонтер года; - Открытие года; - Творческий человек года; - Творческий проект года; - Прорыв года среди молодежных организаций; - Организация года. Для участия в проекте необходимо до 15 января 2017 года заполнить электронную анкету по ссылке https://goo.gl/forms/YwzOfNVM8tpCtvXH2 Участники предоставляют информацию о своих творческих достижениях только за 2016 год! Организатором выступила Одесская молодёжная организация "ЛАЙТ" .✌ Цель проекта: - поощрение юных и полных амбиций творческих людей; - возможность дать молодым талантам новый толчок в работе над собой; - популяризация культурной жизни среди молодежи Одесского региона. Победителей в номинациях ожидают грамоты, кубки и подарки. Проект проходит в три этапа: 1 этап - Подача заявок (до 15 января 2017 года); 2 этап - Отбор дипломантов (с 15 января по 15 февраля 2017 года члены жюри отбирают по 5 дипломантов в каждой номинации); 3 этап - Церемония награждения (февраль 2017 года - награждение дипломантов и победителей в каждой номинации). Ссылки на официальные страницы: https://vk.com/creative_young_odessa_2017 https://vk.com/light.odessa





