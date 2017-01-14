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2017-01-14, 17:26
В Одессе handmade, флешмоб и КВНщики претендуют на награду
В премию "Творча молодь Одещини 2017" могут принимать участие молодые люди в возрасте до 35 лет в следующих номинациях:
- КВНщик года;
- Команда КВН года;
- Вокалист года;
- Вокалистка года;
- Музыкальный коллектив года;
- DJ года;
- Ведущий года;
- Танцор года;
- Танцевальный коллектив года;
- Хореограф года;
- Спортсмен года;
- Спортивная команда года;
- Handmade мастер года;
- Фотограф года;
- Художник года;
- Поэт года;
- Режиссер года;
- Дизайнер года;
- Нестандартное творчество года;
- Флешмоб года;
- Волонтер года;
- Открытие года;
- Творческий человек года;
- Творческий проект года;
- Прорыв года среди молодежных организаций;
- Организация года.
Для участия в проекте необходимо до 15 января 2017 года заполнить электронную анкету по ссылке
https://goo.gl/forms/YwzOfNVM8tpCtvXH2
Участники предоставляют информацию о своих творческих достижениях только за 2016 год!
Организатором выступила Одесская молодёжная организация "ЛАЙТ" .✌
Цель проекта:
- поощрение юных и полных амбиций творческих людей;
- возможность дать молодым талантам новый толчок в работе над собой;
- популяризация культурной жизни среди молодежи Одесского региона.
Победителей в номинациях ожидают грамоты, кубки и подарки.
Проект проходит в три этапа:
1 этап - Подача заявок (до 15 января 2017 года);
2 этап - Отбор дипломантов (с 15 января по 15 февраля 2017 года члены жюри отбирают по 5 дипломантов в каждой номинации);
3 этап - Церемония награждения (февраль 2017 года - награждение дипломантов и победителей в каждой номинации).
Ссылки на официальные страницы:
https://vk.com/creative_young_odessa_2017
https://vk.com/light.odessa
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