2017-02-02, 12:44

В Одессе изменен маршрут в связи с прибытием святыни

Сегодня в Одессу прибывают святые мощи Целителя и Великомученика Пантелеймона.







В связи с проведением мероприятий, связанных с этим событием, будет временно изменен маршрут общественного транспорта с 15:00 2 февраля до 13:00 6 февраля 2017 г.



Об этом информирует департамент транспорта одесского горсовета.

Изменения коснутся:



1. Автобусного маршрута № 175:

- по направлению движения Соборной площади - от ул. Пушкинской по ул. Греческой на ул. Преображенскую, Соборную площадь (конечная остановка «Аптека Гаевского»).

2. Автобусного маршрута № 185:

- по направлению движения Соборной площади - от ул. Екатерининской на ул. Успенскую, ул. Преображенскую, ул. Новосельского, ул. Спиридоновскую, пл. В. Холодной, ул. Преображенскую, Соборную площадь (конечная остановка «Аптека Гаевского»).

3. Автобусного маршрута № 203:

- по направлению движения к Цементному заводу - от ул. Спиридоновской на ул. Нежинскую, ул. Торговую и далее по маршруту.



4. Автобусного маршрута № 111:

- по направлению движения рынка «Привоз» – от ул. Садовой на ул. Дворянскую, ул. Нежинскую, ул. Л. Толстого и далее по маршруту.

5 . Автобусного маршрута № 221:

- по направлению движения Нового рынка- от ул. Садовой на ул. Дворянскую, ул. Новосельского и далее по маршруту.

6. Автобусного маршрута № 130:

- по направлению движения ул. Жуковского – от ул. Пастера на ул. Преображенскую и далее по маршруту.