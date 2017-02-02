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2017-02-02, 12:44
В Одессе изменен маршрут в связи с прибытием святыни
Сегодня в Одессу прибывают святые мощи Целителя и Великомученика Пантелеймона.
Изменения коснутся:
- по направлению движения Соборной площади - от ул. Пушкинской по ул. Греческой на ул. Преображенскую, Соборную площадь (конечная остановка «Аптека Гаевского»).
2. Автобусного маршрута № 185:
- по направлению движения Соборной площади - от ул. Екатерининской на ул. Успенскую, ул. Преображенскую, ул. Новосельского, ул. Спиридоновскую, пл. В. Холодной, ул. Преображенскую, Соборную площадь (конечная остановка «Аптека Гаевского»).
3. Автобусного маршрута № 203:
- по направлению движения к Цементному заводу - от ул. Спиридоновской на ул. Нежинскую, ул. Торговую и далее по маршруту.
- по направлению движения рынка «Привоз» – от ул. Садовой на ул. Дворянскую, ул. Нежинскую, ул. Л. Толстого и далее по маршруту.
5 . Автобусного маршрута № 221:
- по направлению движения Нового рынка- от ул. Садовой на ул. Дворянскую, ул. Новосельского и далее по маршруту.
6. Автобусного маршрута № 130:
- по направлению движения ул. Жуковского – от ул. Пастера на ул. Преображенскую и далее по маршруту.
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