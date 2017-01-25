Деловой мир    - Одесса    - Украина    - Планета Намедни Цифры Юрисконсульт Налоги Банки Недвижимость Болевая точка Свое дело Уголок потребителя Фермер Транспорт Дайджест Арена Антология бизнеса Кофе-брейк
ODG
Архив   Января
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-25, 18:44
В Одессе как в Чикаго: раненый на Киевском рынке

Сегодня во второй половине дня на территории Киевского рынка неизвестный на мопеде выстрелил в прохожего.

В полиции уточнили некоторые подробности инцидента. Как выяснилось, конфликт произошёл после того, как мужчина, управляя мопедом, пытался заехать на рынок. Один из прохожих сделал ему замечание, но в ответ получил пулю: злоумышленник выстрелил в его сторону и уехал в сторону улицы Глушко. Правоохранители установили, что выстрел был сделан из травматического пистолета.

Раненого в шею прохожего доставили в медицинское учреждение.

"Введен в действие оперативный план "Сирена", - говорится в информации полиции.


Деловая Одесса
БИЗНЕС ГОРОСКОП