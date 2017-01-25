2017-01-25, 18:44

В Одессе как в Чикаго: раненый на Киевском рынке

Сегодня во второй половине дня на территории Киевского рынка неизвестный на мопеде выстрелил в прохожего.

В полиции уточнили некоторые подробности инцидента. Как выяснилось, конфликт произошёл после того, как мужчина, управляя мопедом, пытался заехать на рынок. Один из прохожих сделал ему замечание, но в ответ получил пулю: злоумышленник выстрелил в его сторону и уехал в сторону улицы Глушко. Правоохранители установили, что выстрел был сделан из травматического пистолета.

Раненого в шею прохожего доставили в медицинское учреждение.

"Введен в действие оперативный план "Сирена", - говорится в информации полиции.