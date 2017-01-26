2017-01-26, 10:51

В Одессе киллер застрелился при задержании

29-летний мужчина, который 25 января ранил из пистолета пожилого мужчину на территории Киевского рынка, застрелился при попытке правоохранителей задержать его.



Об этом сообщили в управлении Национальной полиции в Одесской области.



В Одессе как в Чикаго: раненый на Киевском рынке



На поиски мужчины был задействован весь личный состав Одесского гарнизона полиции, полицейские сделали все возможное, чтобы заблокировать преследуемого с целью исключить возможность причинения вреда окружающим.

«Будучи окруженным, злоумышленник понял, что убежать не удастся, и застрелился. Расследование продолжается, устанавливается личность злоумышленника и реальный мотив того, что произошло. В ходе спецоперации никто из полицейских не пострадал», — отметил начальник ГУ НП Дмитрий Головин.

В СМИ появилась версия, что, возможно, нападение возле рынка — заказное убийство, а покончивший с собой преступник — киллер.



