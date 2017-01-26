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2017-01-26, 10:51
В Одессе киллер застрелился при задержании
29-летний мужчина, который 25 января ранил из пистолета пожилого мужчину на территории Киевского рынка, застрелился при попытке правоохранителей задержать его.
«Будучи окруженным, злоумышленник понял, что убежать не удастся, и застрелился. Расследование продолжается, устанавливается личность злоумышленника и реальный мотив того, что произошло. В ходе спецоперации никто из полицейских не пострадал», — отметил начальник ГУ НП Дмитрий Головин.
В СМИ появилась версия, что, возможно, нападение возле рынка — заказное убийство, а покончивший с собой преступник — киллер.
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