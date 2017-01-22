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2017-01-22, 10:58
В Одессе латают дороги втрое дороже Днепропетровска
Согласно постановлению Приморского райсуда по уголовному производству № 42016160000000859, чиновников управления дорожного хозяйства Одесского горсовета подозревают в завышении стоимости капитального ремонта тротуара.
«Дорожники» заказали проведение работ по ремонту тротуара на улице Карла Либкнехта фирме «СК Автострой» за 3,2 млн гривен. Следствие установило, что средняя стоимость ремонта квадратного метра тротуара – 1,26 тыс. гривен.
Владельцем «СК Автострой» является Виктор Гнездилов, в прошлом тренер по тайскому боксу в фитнес-центре «Магия» нардепа от «Блока Петра Порошенко» Геннадия Чекиты.
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