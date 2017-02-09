2017-02-09, 15:28

В Одессе масштабно обсуждали гражданскую защиту (ФОТО)

Председатель областного совета Анатолий Урбанский принял участие в совещании по подведению итогов работы в сфере гражданской защиты в 2016 году и определение основных задач на 2017 год.

На совещании присутствовали: председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов, руководители городов областного значения, руководители специализированных служб гражданской защиты области, председатели райгосадминистраций, руководство Главного управления ДСНС Украины в Одесской области, начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и оборонной работы ОГА Сергей Помазан, начальник Службы автомобильных дорог в Одесской области Олег Варивода, руководители и работники структурных подразделений ДСНС в Одесской области, руководители предприятий, учреждений и организаций.



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В начале заседания присутствующие почтили минутой молчания погибших в городе Авдеевка. Далее - перешли к подведению итогов работы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области за 2016 год. После этого были определены основные задачи и направления работы на следующий год.

В завершение мероприятия председатель областного совета Анатолий Урбанский наградил грамотами сотрудников ДСНС и обратился с приветственным словом: "Спасатели ДСНС ежедневно находятся на страже безопасности граждан".



