Деловой мир    - Одесса    - Украина    - Планета Намедни Цифры Юрисконсульт Налоги Банки Недвижимость Болевая точка Свое дело Уголок потребителя Фермер Транспорт Дайджест Арена Антология бизнеса Кофе-брейк
ODG
Архив   Февраля
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-02-09, 15:28
В Одессе масштабно обсуждали гражданскую защиту (ФОТО)

Председатель областного совета Анатолий Урбанский принял участие в совещании по подведению итогов работы в сфере гражданской защиты в 2016 году и определение основных задач на 2017 год.

На совещании присутствовали: председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов, руководители городов областного значения, руководители специализированных служб гражданской защиты области, председатели райгосадминистраций, руководство Главного управления ДСНС Украины в Одесской области, начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и оборонной работы ОГА Сергей Помазан, начальник Службы автомобильных дорог в Одесской области Олег Варивода, руководители и работники структурных подразделений ДСНС в Одесской области, руководители предприятий, учреждений и организаций.

СМОТРЕТЬ ФОТОГАЛЕРЕЮ

В начале заседания присутствующие почтили минутой молчания погибших в городе Авдеевка. Далее - перешли к подведению итогов работы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области за 2016 год. После этого были определены основные задачи и направления работы на следующий год.

В завершение мероприятия председатель областного совета Анатолий Урбанский наградил грамотами сотрудников ДСНС и обратился с приветственным словом: "Спасатели ДСНС ежедневно находятся на страже безопасности граждан".

DSC_4441 


Деловая Одесса
БИЗНЕС ГОРОСКОП