|Все о проведении регистрации на внешнее независимое оценивание в 2017 году
|Быть в курсе: налоговые нововведения
|Ожидается снижение нормы потребления газа по субсидии
|
2017-02-09, 15:28
В Одессе масштабно обсуждали гражданскую защиту (ФОТО)
Председатель областного совета Анатолий Урбанский принял участие в совещании по подведению итогов работы в сфере гражданской защиты в 2016 году и определение основных задач на 2017 год.
На совещании присутствовали: председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов, руководители городов областного значения, руководители специализированных служб гражданской защиты области, председатели райгосадминистраций, руководство Главного управления ДСНС Украины в Одесской области, начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и оборонной работы ОГА Сергей Помазан, начальник Службы автомобильных дорог в Одесской области Олег Варивода, руководители и работники структурных подразделений ДСНС в Одесской области, руководители предприятий, учреждений и организаций.
В завершение мероприятия председатель областного совета Анатолий Урбанский наградил грамотами сотрудников ДСНС и обратился с приветственным словом: "Спасатели ДСНС ежедневно находятся на страже безопасности граждан".
|
влажность:
давление:
ветер:
БИЗНЕС ГОРОСКОП