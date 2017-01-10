2017-01-10, 14:42

В Одессе найден труп: адвокат Соколовская опознала своего помощника

В Одессе найден труп неизвестного мужчины со следами насильственной смерти, в котором киевский адвокат Оксана Соколовская опознала своего помощника Сергея Федосенко.



По её словам, именно Федосенко последним из всех знакомых в Киеве видел перед убийством известного адвоката Юрия Грабовского, защищавшего в суде российского спецназовца Александра Александрова.





«5 января мне позвонили из службы розыска людей, пригласили на опознание трупа. По фотографии я опознала Сергея. Уверена, что это он — лоб у него был специфический, ну и другие отличительные черты. Даю 99,9 процентов, что это он! Хотя меня смущает, что мама его отказывается ехать на опознание. Она рассказывает, что месяц назад выходила с ним на связь», — цитирует Соколовскую ivasi.news.



Справка.

Адвокат Оксана Соколовская была защитником Евгения Ерофеева — одного из россиян, которые были задержаны 16 мая 2015 года в районе поселка Счастье Луганской области. Адвокатом второго задержанного — Александра Александрова, являлся убитый весной 2016 года Юрий Грабовский.

Задержанных спецназовцев вражеского государства обвинили в незаконном пересечении границы, незаконном ношении оружия и участии в террористической организации, а также в совершении теракта, в результате которого погиб украинский военнослужащий Вадим Пугачев. Голосеевский районный суд Киева приговорил их к 14 годам лишения свободы. После чего Ерофеев и Александров были обменяны на Надежду Савченко.

О смерти Юрия Грабовского стало известно в пятницу, 25 марта 2016 года. По словам, главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, адвоката похитили, «накачали» психотропными веществами, перевезли из Одессы в Киев, после чего вывезли в Черкасскую область, где в 27 км от Жашкова убили и закопали. О том, что Грабовского перед смертью действительно «накачали», свидетельствует появившееся уже после исчезновения странное видео, где он в невменяемом состоянии заявляет об отказе дальше защищать Александрова.