

﻿ 2017-02-27, 15:48 В Одессе обсудили порядок возмещения стоимости лекарственных препаратов В одесской мэрии состоялось совместное заседание рабочей группы по разработке стратегии развития сферы здравоохранения и постоянной депутатской комиссии по вопросам здравоохранения Одесского горсовета. Вице-мэр Одессы Зинаида Цвиринько поручила городскому департаменту здравоохранения подготовить проект единого центра оказания медицинской помощи пациентам с социально значимыми заболеваниями и разработать его структуру с учетом экономической целесообразности. В частности в ходе заседания обсуждался порядок возмещения стоимости лекарственных препаратов в условиях оказания стационарной медицинской помощи в городских больницах Одессы.



Ожидается, что данная программа позволит упростить взаимодействие пациента или его родственников с официальными структурами, сэкономить бюджетные средства путем обеспечения больных препаратами по минимальным ценам, гарантировать правильность и целесообразность медицинских назначений. Были рассмотрены предложения относительно перечня заболеваний, при которых возможна компенсация стоимости медикаментов за счет средств городского бюджета.

