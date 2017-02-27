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﻿2017-02-27, 15:48
В Одессе обсудили порядок возмещения стоимости лекарственных препаратов

В одесской мэрии состоялось совместное заседание рабочей группы по разработке стратегии развития сферы здравоохранения и постоянной депутатской комиссии по вопросам здравоохранения Одесского горсовета.

Вице-мэр Одессы Зинаида Цвиринько поручила городскому департаменту здравоохранения подготовить проект единого центра оказания медицинской помощи пациентам с социально значимыми заболеваниями и разработать его структуру с учетом экономической целесообразности.

В частности в ходе заседания обсуждался порядок возмещения стоимости лекарственных препаратов в условиях оказания стационарной медицинской помощи в городских больницах Одессы.

Ожидается, что данная программа позволит упростить взаимодействие пациента или его родственников с официальными структурами, сэкономить бюджетные средства путем обеспечения больных препаратами по минимальным ценам, гарантировать правильность и целесообразность медицинских назначений. Были рассмотрены предложения относительно перечня заболеваний, при которых возможна компенсация стоимости медикаментов за счет средств городского бюджета.


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