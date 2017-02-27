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2017-02-27, 15:48
В Одессе обсудили порядок возмещения стоимости лекарственных препаратов
В одесской мэрии состоялось совместное заседание рабочей группы по разработке стратегии развития сферы здравоохранения и постоянной депутатской комиссии по вопросам здравоохранения Одесского горсовета.
Вице-мэр Одессы Зинаида Цвиринько поручила городскому департаменту здравоохранения подготовить проект единого центра оказания медицинской помощи пациентам с социально значимыми заболеваниями и разработать его структуру с учетом экономической целесообразности.
В частности в ходе заседания обсуждался порядок возмещения стоимости лекарственных препаратов в условиях оказания стационарной медицинской помощи в городских больницах Одессы.
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