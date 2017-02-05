2017-02-05, 15:01

В Одессе обсудили проблемы промышленного рыболовства

В Одессе состоялось открытое заседание секции промышленного рыболовства в Черном море Научно-промышленного совета Госрыбагентства.

Присутствующие искали пути решения вопросов относительно специального использования водных биоресурсов в объектах природно-заповедного фонда Украины и меры, которые были осуществлены Министерством для урегулирования вопроса по утверждению лимитов и получению разрешений на специальное использование природных ресурсов в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда Украины.

Далее участникам напомнили о системе установления лимитов, предусмотренной законодательством, о важности использования акваторий ПЗФ для рыбной отрасли и принципы регулирования промышленного рыболовства. Ведущий научный сотрудник также сообщил о предложениях, поступивших в секции НПС от НПП «Джарылгачский», НПП «Белобережье Святослава», РЛП «Тилигульский» и предложения ОДЦ ЮгНИРО, основанные на материалах исследований на акваториях ПЗФ.

«Решение данного вопроса крайне необходимо для нормальной жизнедеятельности населения, ведь большинство жителей Одесской области занимается рыбохозяйственной деятельностью. Надеюсь на создание действующего механизма регулирования специального использования водных биоресурсов в пределах объектов природно-заповедного фонда в текущем году. Мероприятия такого уровня дают возможность совместно решать важные вопросы », - отметил Анатолий Урбанский.







