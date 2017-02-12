Деловой мир    - Одесса    - Украина    - Планета Намедни Цифры Юрисконсульт Налоги Банки Недвижимость Болевая точка Свое дело Уголок потребителя Фермер Транспорт Дайджест Арена Антология бизнеса Кофе-брейк
ODG
Архив   Февраля
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-02-12, 11:02
В Одессе обсудят формальное и неформальное образование

Сообщество активных студентов Impact Hub Ambassadors и общественная организация Debate for changes приглашают на публичные дебаты в формате шоу: «Формальное VS Неформальное образование».

Всех заинтересованных ждут 16 февраля, в четверг, в 19:00 в Impact Hub Odessa.

На событии преподаватели и студенты одесских ВУЗов, вместе с активистами из сферы образования обсудят процессы обучения в высших учебных заведениях и на профильных курсах. 

Также участники дебатов вместе со зрителями определят, какой должна быть «высшая школа будущего».      

Всех, кому интересна тема, приглашают принять участие в событии. 

«Мы организовали дебаты, чтобы выяснить, может ли неформальное образование составить конкуренцию высшему образованию. Участники дискуссии — это эксперты и профессиональные дебатеры. Такой формат обсуждения будет продуктивным и интересным для зрителей», — рассказывает о предстоящем событии лидер проекта Impact Hub Ambassadors Татьяна Козловская. 

Во время выступлений спикеров зрители дебатов смогут задать вопросы и выступить в поддержку той или иной стороны. Кроме того, именно зрители определят победителей дебатов.

Участники дебатов на тему «Формальное VS Неформальное образование»: 

Артем Кройтор, кандидат политических наук, преподаватель кафедры социальных теорий НУ «ОЮА»;

Андрей Федотов, куратор социального предпринимательства Impact Hub Odessa;

Андрей Кирилюк, психолог, психотерапевт трансперсонального направления, члена Украинского Союза Психотерапевтов. 

Владимир Немерцалов, кандидат биологических наук, ученый секретарь кафедры ботаники, доцент ОНУ им. И.И. Мечникова;

Константин Талалаев, проректор по учебно-педагогической работе ОНМеду; 

Валерия Маричереда, проректор по международной работе ОНМедУ;

Юлия Сербина, аналитик в Ukrainian Peace-Building School;

Екатерина Карамзина, ОНУ им. И.И. Мечникова;

Ольга Большакова, ОГА ТРК;

Ирина Тонконогая, кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента природоохранной деятельности ОГЭКУ; 

Наталья Стеблина, доцент кафедры рекламы и связей с общественностью ОНУ им. И. И. Мечникова; 

Светлана Бондар, преподаватель кафедры журналистики ОНУ им. И. И. Мечникова;

Станислав Дрогаев, руководитель Благотворительного фонда «Вільна Освіта»;

Дмитрий Корчевский, основатель Компьютерной академии «Шаг».


Деловая Одесса
БИЗНЕС ГОРОСКОП