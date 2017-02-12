2017-02-12, 11:02

В Одессе обсудят формальное и неформальное образование

Сообщество активных студентов Impact Hub Ambassadors и общественная организация Debate for changes приглашают на публичные дебаты в формате шоу: «Формальное VS Неформальное образование».



Всех заинтересованных ждут 16 февраля, в четверг, в 19:00 в Impact Hub Odessa.

На событии преподаватели и студенты одесских ВУЗов, вместе с активистами из сферы образования обсудят процессы обучения в высших учебных заведениях и на профильных курсах.

Также участники дебатов вместе со зрителями определят, какой должна быть «высшая школа будущего».

Всех, кому интересна тема, приглашают принять участие в событии.

«Мы организовали дебаты, чтобы выяснить, может ли неформальное образование составить конкуренцию высшему образованию. Участники дискуссии — это эксперты и профессиональные дебатеры. Такой формат обсуждения будет продуктивным и интересным для зрителей», — рассказывает о предстоящем событии лидер проекта Impact Hub Ambassadors Татьяна Козловская.

Во время выступлений спикеров зрители дебатов смогут задать вопросы и выступить в поддержку той или иной стороны. Кроме того, именно зрители определят победителей дебатов.

Участники дебатов на тему «Формальное VS Неформальное образование»:

● Артем Кройтор, кандидат политических наук, преподаватель кафедры социальных теорий НУ «ОЮА»;

● Андрей Федотов, куратор социального предпринимательства Impact Hub Odessa;

● Андрей Кирилюк, психолог, психотерапевт трансперсонального направления, члена Украинского Союза Психотерапевтов.

● Владимир Немерцалов, кандидат биологических наук, ученый секретарь кафедры ботаники, доцент ОНУ им. И.И. Мечникова;

● Константин Талалаев, проректор по учебно-педагогической работе ОНМеду;

● Валерия Маричереда, проректор по международной работе ОНМедУ;

● Юлия Сербина, аналитик в Ukrainian Peace-Building School;

● Екатерина Карамзина, ОНУ им. И.И. Мечникова;

● Ольга Большакова, ОГА ТРК;

● Ирина Тонконогая, кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента природоохранной деятельности ОГЭКУ;

● Наталья Стеблина, доцент кафедры рекламы и связей с общественностью ОНУ им. И. И. Мечникова;

● Светлана Бондар, преподаватель кафедры журналистики ОНУ им. И. И. Мечникова;

● Станислав Дрогаев, руководитель Благотворительного фонда «Вільна Освіта»;

● Дмитрий Корчевский, основатель Компьютерной академии «Шаг».