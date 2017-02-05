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2017-02-05, 10:43
В Одессе пассажиры сами будут выбирать городской электротранспорт
Еще пять новых низкополых троллейбусов «Богдан-Т701.17» из десяти, приобретенных за бюджетные средства в прошлом году доставлены в Одессу и начали обслуживать маршруты города.
Директор КП «Одесгорэлектротранс» Дмитрий Жеман отметил, что за полгода работы на маршрутах города первые пять троллейбусов «Богдан» показали прекрасные эксплуатационные качества.
Кроме того, в прошлом году коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» приобрело автомобиль КАМАЗ. Директор КП отметил, что данная спецтехника позволяет справляться с нестандартными ситуациями. Например, в период снегопадов в январе 2017 года ни один троллейбус не остался ночевать на улицах города.
«Говоря о новом качестве услуг, мы должны организовать соответствующие условия. Тогда пассажиры сами будут выбирать городской электротранспорт. Потому что в нем будет не только комфортно и безопасно ехать, но и можно будет контролировать время нахождения в пути. Мы работаем над созданием единой диспетчерской и внедрением электронного билета. Транспорт будет двигаться четко по графику, а электронный билет создаст дополнительный комфорт пассажирам», - подчеркнул Геннадий Труханов.
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