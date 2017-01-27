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2017-01-27, 14:39
В Одессе почтили память жертв Холокоста (ФОТО)
Сегодня по всему миру, в том числе и Одессе, проходят траурные церемонии по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.
Руководители области - Максим Степанов и Анатолий Урбанский, вместе с руководством городского совета, представителями дипломатического корпуса и общественности возложили венки и цветы к памятному знаку мемориала «Дорога смерти» в Прохоровском сквере.
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