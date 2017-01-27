2017-01-27, 14:39

В Одессе почтили память жертв Холокоста (ФОТО)

Сегодня по всему миру, в том числе и Одессе, проходят траурные церемонии по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.



Именно 27 января были освобождены узники одного из крупнейших нацистских концентрационных лагерей - Освенцима.

Руководители области - Максим Степанов и Анатолий Урбанский, вместе с руководством городского совета, представителями дипломатического корпуса и общественности возложили венки и цветы к памятному знаку мемориала «Дорога смерти» в Прохоровском сквере.



После поминальной молитвы в память о погибших присутствующие зажгли свечи.



















