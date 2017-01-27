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St.Diamond

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Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-27, 14:39
В Одессе почтили память жертв Холокоста (ФОТО)

Сегодня по всему миру, в том числе и Одессе, проходят траурные церемонии по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.

Именно 27 января были освобождены узники одного из крупнейших нацистских концентрационных лагерей - Освенцима.

Руководители области - Максим Степанов и Анатолий Урбанский, вместе с руководством городского совета, представителями дипломатического корпуса и общественности возложили венки и цветы к памятному знаку мемориала «Дорога смерти» в Прохоровском сквере.

После поминальной молитвы в память о погибших присутствующие зажгли свечи.

 

 





 


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