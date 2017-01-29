2017-01-29, 12:30

В Одессе построят новый крематорий

Возвести его обещают уже в этом году и намерены утилизировать здесь бытовые отходы и останки домашних животных.

Департамент экологии одесского городского совета, после корректировки проекта подал запрос о финансировании в 2017 году строительства крематория для утилизации медицинских отходов и кремирования усопших домашних животных.

Предположительное место строительства объекта - 6 километр Овидиопольской дороги. Данная конструкция будет представлять собой инсинератор – большую печь для уничтожения медицинских и биологических отходов.

По заявлению заместителя директора департамента экологии Валентины Дацюк, экологи подали запрос на финансирование из госбюджета, так как после львовских событий появилась надежда на финансирование. Минэкологии выделяет на эти нужды средства, потому мы подали запрос на финансирование, чтобы построить крематорий для утилизации медотходов.

Если государство откажет в финансировании проекта, то в мэрии намерены привлечь инвесторов.



"Вариант инвестора экономически привлекательный. Есть немало людей, которые имеют средства, чтобы организовать захоронения своих питомцев в стене колумбария", - пояснила Дацюк.

