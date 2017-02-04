2017-02-04, 15:21

В Одессе пояснили разницу между экстренной и неотложной помощью

В Одессе прошли заседания Зимней Школы «Общественное здоровье в Украине», гостем которых стал замминистра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк.



Он ответил на вопросы специалистов — о том, как же на практике будет выглядеть реформа украинской системы здравоохранения, затеянная рентгенологом из Америки.

По словам Ковтонюка, одна из целей медреформы — это разделение всей системы здравоохранения на так называемые ступени предоставления медицинской помощи: первичную, вторичную и помощь третьей степени.

Комментируя вопрос о первичной медпомощи,Ковтонюк оперировал двумя понятиями — «экстренка» и «неотложка». По его логике, служба экстренной медицинской помощи должна «быть одна на всю Украину» и заниматься только «профильными вызовами». Это — спасение жертв пожаров, взрывов, терактов и других форс-мажорных ситуаций. Неотложную же медпомощь решено передать в ведение местных бюджетов. Однако при этом еще предстоит принципиально решить вопрос так называемых «непрофильных вызовов», которыми, по словам Ковтонюка, сильно грешат наши граждане — вызывая «скорую» даже при температуре…

«Должна быть на всю Украину единственная служба экстренки, одна! — подчеркивает замминистра. — А неотложная будет делаться где угодно — в городе, районе, селе. В каждой общине. Но это уже — бюджет этой общины. Если община хочет иметь машину, которая будет возить человека в больницу, мы ей это не запрещаем. Но точно так же мы не можем эту обязанность на нее налагать… Мы хотим на первичной помощи регулировать непрофильные вызовы путем делегирования полномочий самому врачу — ехать или не ехать на вызов».





Несколько иной видится Ковтонюку ситуация с оплатой труда специалистов ФАПов и амбулаторий.

«Села в Украине размещены кучками, — рассуждает чиновник. — Всегда есть центральное село, относительно большое, возле него находятся маленькие сельца. В маленьких сельцах, — как правило, ФАП, в средних селах — амбулатория. Если это пгт — то там должен быть центр здоровья и медико-санитарной помощи. По реформе децентрализации создается объединенная территориальная община вокруг этого пгт. ФАПы, по нынешнему закону, являются отдельными подразделениями амбулаторий, но не отдельными юрлицами. Мы предлагаем Кабмину постановить, чтобы и амбулатория была юрлицом. То есть, в нашей реформе, как мы хотим, в новой системе, финансирование идет: государство — национальная служба здоровья — юридическое лицо (то есть, амбулатория). У амбулатории есть отдельные ФАПы, где работают фельдшеры и акушерки, которые являются сотрудниками юрлица — амбулатории. Они подписывают с ней договор. Вот такая будет система. Что может сделать община? Всё! Потому что это принадлежит общине. Туда приходит за количество людей по тарифу денежка, все остальное делает община. Вся инфраструктура, все, что у врача есть, капитальные расходы — это всё община. Деньги приходят за услуги. То есть, по тарифу за пациента», - цитирует замминистра ivasi.news



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