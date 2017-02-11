2017-02-11, 12:05

В Одессе призывали подписать акт о ненападении

В конце рабочей недели, в ходе Национального круглого стола «Єдність заради перемоги» в Одессе с обращением к коллегам-парламентариям выступили лидеры Всеукраинского объединения «Вільні люди».

Как отметили лидеры движения, данный проект — инициатива общественности призвать к объединению проукраинских парламентских сил вокруг достижений Революции Достоинства. Само обращение содержит 12 пунктов, охватывающих все сферы жизни украинского народа.

По мнению инициаторов, политики-патриоты обязаны собраться за круглым столом 20 февраля, в День Героев Небесной Сотни, и подписать «акт о ненападении» ради сохранения государства.

Лидеры партий «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт», «Батькивщина», «Радикальная партия Олега Ляшко» и «Самопомощь» обязаны прекратить междоусобицу, вернуться к коалиции 2014 года «Европейская Украина» и совместно с общественностью разработать стратегические направления развития страны, принять «Национальную платформу развития» и шаг за шагом реализовывать её, отказавшись от популизма и грязного пиара ради собственных рейтингов. Продолжение внутренней политической борьбы приведёт, по мнению руководителей ВО «Вільні люди», к гибели украинской государственности.