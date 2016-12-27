2016-12-27, 14:30

В Одессе прошел праздник для детей участников АТО

Сегодня председатель областного совета Анатолий Урбанский принял участие в новогоднем празднике для детей льготного контингента и детей, родители которых принимали участие в антитеррористической операции на Востоке Украины.



Мероприятие состоялось в концертно-выставочном комплексе Одесского морвокзала. Праздничные утренники организованы для детей из каждого уголка Одесской области.

«На это яркий праздник мы пригласили детей из разных семей, а также воспитанников домов-интернатов различного профиля, детей, чьи родители участвовали в антитеррористической операции на востоке Украины. Дети - главная составляющая единения с перспективой на хорошее будущее. Поэтому, несмотря на экономические трудности в стране, областной совет, и я лично, будем уделять этому вопросу большое внимание », - рассказал перед началом шоу Анатолий Урбанский.









На сцене для детей прошла настоящая сказка-мюзикл «Хрустальный голос Ариэль».



Радость и восторг детей, их совместные песни и танцы с артистами, бурные овации по окончании спектакля были ярким подтверждением того, насколько важны подобные праздники. Ну а сладкие подарки, врученные детям, станут приятным привкусом посещенного шоу.



