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2016-12-27, 14:30
В Одессе прошел праздник для детей участников АТО
Сегодня председатель областного совета Анатолий Урбанский принял участие в новогоднем празднике для детей льготного контингента и детей, родители которых принимали участие в антитеррористической операции на Востоке Украины.
«На это яркий праздник мы пригласили детей из разных семей, а также воспитанников домов-интернатов различного профиля, детей, чьи родители участвовали в антитеррористической операции на востоке Украины. Дети - главная составляющая единения с перспективой на хорошее будущее. Поэтому, несмотря на экономические трудности в стране, областной совет, и я лично, будем уделять этому вопросу большое внимание », - рассказал перед началом шоу Анатолий Урбанский.
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