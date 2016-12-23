|Одесситам - к праздникам. Гороскоп камней-оберегов на 2017 год
|Новый Год. Как будет праздновать Одесса?
|Одесским пенсионерам будут доплачивать из городского бюджета
|
2016-12-23, 16:56
В Одессе прошел семинар для профсоюзов
Семинар проведен по инициативе Федерации профсоюзов Одесской области.
Наталья Гулакова также пригласила представителей профсоюзных организаций участвовать в семинарах, которые Главным управлением ГФС в Одесской области проводятся ежемесячно.
Во время семинара участники обсудили актуальные вопросы формирования Реестра неприбыльных организаций, годового перерасчета налога на доходы физических лиц, администрирование единого социального взноса и военного сбора.
Специалисты Главного управления ГФС в Одесской области также проинформировали об электронных сервисах ГФС.
|
влажность:
давление:
ветер:
БИЗНЕС ГОРОСКОП