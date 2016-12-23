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ЭКСПРЕСС ОПРОС

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 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2016-12-23, 16:56
В Одессе прошел семинар для профсоюзов

Семинар проведен по инициативе Федерации профсоюзов Одесской области.

Приветствуя участников, первый заместитель начальника Главного управления ГФС в Одесской области Наталья Гулакова  отметила, что проведение тематических семинаров для профсоюзов стало хорошей традицией. Такие семинары организовываются и проводятся в конце каждого года.

Наталья Гулакова также пригласила представителей профсоюзных организаций участвовать в семинарах, которые Главным управлением ГФС в Одесской области проводятся ежемесячно.

Во время семинара участники обсудили актуальные вопросы формирования Реестра неприбыльных организаций, годового перерасчета налога на доходы физических лиц, администрирование единого социального взноса и военного сбора.

Специалисты Главного управления ГФС в Одесской области также проинформировали об электронных сервисах ГФС.

Особое внимание было уделено Электронному кабинету плательщика.


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