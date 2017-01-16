2017-01-16, 13:58

В Одессе ремонтируют дороги втридорога

Согласно постановлению Приморского райсуда по уголовному производству № 42016160000000859, чиновников управления дорожного хозяйства Одесского горсовета подозревают в завышении стоимости капитального ремонта тротуара.

«Дорожники» заказали проведение работ по ремонту тротуара на улице Карла Либкнехта фирме «СК Автострой» за 3,2 млн гривен. Следствие установило, что средняя стоимость ремонта квадратного метра тротуара – 1,26 тыс. гривен.



Аналогичные работы в Днепропетровской области стоят около 411 гривен, что в три раза меньше.

Владельцем «СК Автострой» является Виктор Гнездилов, в прошлом тренер по тайскому боксу в фитнес-центре «Магия» нардепа от «Блока Петра Порошенко» Геннадия Чекиты. Учредитель является близким соратником мэра Одессы Геннадия Труханова. Его компания с 2012 года регулярно выигрывает тендеры, организованные управлением дорожного хозяйства, сообщает Центр журналистских расследований.