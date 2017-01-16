Деловой мир    - Одесса    - Украина    - Планета Намедни Цифры Юрисконсульт Налоги Банки Недвижимость Болевая точка Свое дело Уголок потребителя Фермер Транспорт Дайджест Арена Антология бизнеса Кофе-брейк
ODG
Архив   Января
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-16, 13:58
В Одессе ремонтируют дороги втридорога

Согласно постановлению Приморского райсуда по уголовному производству № 42016160000000859, чиновников управления дорожного хозяйства Одесского горсовета подозревают в завышении стоимости капитального ремонта тротуара.

«Дорожники» заказали проведение работ по ремонту тротуара на улице Карла Либкнехта фирме «СК Автострой» за 3,2 млн гривен. Следствие установило, что средняя стоимость ремонта квадратного метра тротуара – 1,26 тыс. гривен.

Аналогичные работы в Днепропетровской области стоят около 411 гривен, что в три раза меньше.

Владельцем «СК Автострой» является Виктор Гнездилов, в прошлом тренер по тайскому боксу в фитнес-центре «Магия» нардепа от «Блока Петра Порошенко» Геннадия Чекиты. Учредитель является близким соратником мэра Одессы Геннадия Труханова. Его компания с 2012 года регулярно выигрывает тендеры, организованные управлением дорожного хозяйства, сообщает Центр журналистских расследований.


Деловая Одесса
БИЗНЕС ГОРОСКОП