2017-02-08, 17:44

В Одессе сформировали тандем: город, общественность, финансы

Сегодня на сессии с полным единогласием депутаты поддержали инициативу проекта положения об общественном бюджете города.

Мэр Одессы Геннадий Труханов отметил, общественников наделят новыми полномочиями, в частности, они смогут контролировать процесс формирования проекта бюджета, а также принимать участие в плане расходования бюджетных средств. В целом это возможность для общественников продемонстрировать свой ум и способности, и тем самым доказать свою любовь к родному городу.

«Мы не изобрели велосипед, и мы в этом вопросе не первые в Украине. Когда-то у нас был Народный бюджет, он частично – прообраз Общественного бюджета. Действует социальный заказ. В чем-то он перекликается с Общественным бюджетом.

Это второй этап нашей с вами работы, который предусматривает формирование прозрачных отношений города и общественности в отношении бюджета. Так, в городе внедрена система прозрачных госзакупок Prozorro. Практически все платежи городского совета можно проследить в онлайн режиме. Мы даем возможность людям анализировать эффективность использования бюджетных средств», — уточнил мэр.

Финансирование из городской казны смогут получить проекты с бюджетом от 200 тысяч до 5 миллионов гривен. Правда, для этого им необходимо выиграть конкурс, который будет проводить специальная комиссия, состав которой определит городской голова. Он же определит и общий объём средств, которые пойдут на финансирование таких проектов. Аналогичные проекты уже действуют в целом ряде городов Украины: Киеве, Тернополе, Кривом Роге, Черкассах, Львове, Запорожье и т.п.

Как сообщала "Деловая Одесса" ранее, на рассмотрение сессии горсовета было предложено два законопроекта по общественному бюджету. Он подготовлен бюджетной комиссией под руководством Оксаны Гончарук.

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Проект, в частности, предусматривает распределение средств городской казны между проектами по улучшению жизни в городе, авторами которых могут стать все желающие одесситы. В соответствии с проектом общественного бюджета планируется создать профильную комиссию в составе органов исполнительной власти, членов депутатского корпуса и общественников. Согласно проекту Оксаны Гончарук, на воплощение каждой полезной инициативы будет выделено от 200 тыс до 5 млн грн. Реализацией проектов будут заниматься городские службы под строгим контролем авторов идей.



