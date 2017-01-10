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﻿2017-01-10, 12:00
В Одессе соберется Клуб социальных предпринимателей

В Impact Hub Odessa состоится вторая встреча Клуба социальных предпринимателей.

Вторая встреча Клуба социальных предпринимателей состоится уже в четверг, 12 января. Тема — «Обучай, влияй, перерабатывай: истории, которые меняют одесситов». Начало в 19:00 в центре социальных инноваций Impact Hub Odessa.

Организаторы приглашают социальных предпринимателей, активистов и журналистов, интересующихся темой.

Что будет интересного? Истории удачных украинских социальных проектов: 

Арт-пространства «ФОГА» в Черноморске, 

Реабилитационного центра для участников АТО в селе Кислица, Измаильского района Одесской области, 

Одесского проекта «Драгоценный пластик»,

Ответы на вопросы по социальному предпринимательству. 

Спикеры Клуба социальных предпринимателей:

Олег Фоков, организатор арт-пространства «ФОГА» в Черноморске; 

Татьяна Филькина, руководитель Реабилитационного центра для участников АТО в селе Кислица;

Евгений Хлебников, основатель проекта «Драгоценный пластик»;

Андрей Федотов, модератор Клуба социальных предпринимателей, куратор социального предпринимательства в Impact Hub Odessa. 

«Встречи Клуба социальных предпринимателей — это возможность обмениваться новостями и практиками, обсуждать возможности и строить в Одессе сообщество социальных предпринимателей. В январе мы говорим об успешных примерах, о пути, который эти проекты прошли, о подводных камнях. Это полезно многим», — комментируют организаторы клуба вторую встречу соцпредпринимателей Одессы.

 

 


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