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2017-01-10, 12:00
В Одессе соберется Клуб социальных предпринимателей
В Impact Hub Odessa состоится вторая встреча Клуба социальных предпринимателей.
Вторая встреча Клуба социальных предпринимателей состоится уже в четверг, 12 января. Тема — «Обучай, влияй, перерабатывай: истории, которые меняют одесситов». Начало в 19:00 в центре социальных инноваций Impact Hub Odessa.
Организаторы приглашают социальных предпринимателей, активистов и журналистов, интересующихся темой.
Что будет интересного? Истории удачных украинских социальных проектов:
● Арт-пространства «ФОГА» в Черноморске,
● Реабилитационного центра для участников АТО в селе Кислица, Измаильского района Одесской области,
● Одесского проекта «Драгоценный пластик»,
● Ответы на вопросы по социальному предпринимательству.
Спикеры Клуба социальных предпринимателей:
● Олег Фоков, организатор арт-пространства «ФОГА» в Черноморске;
● Татьяна Филькина, руководитель Реабилитационного центра для участников АТО в селе Кислица;
● Евгений Хлебников, основатель проекта «Драгоценный пластик»;
● Андрей Федотов, модератор Клуба социальных предпринимателей, куратор социального предпринимательства в Impact Hub Odessa.
«Встречи Клуба социальных предпринимателей — это возможность обмениваться новостями и практиками, обсуждать возможности и строить в Одессе сообщество социальных предпринимателей. В январе мы говорим об успешных примерах, о пути, который эти проекты прошли, о подводных камнях. Это полезно многим», — комментируют организаторы клуба вторую встречу соцпредпринимателей Одессы.
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