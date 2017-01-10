

﻿ 2017-01-10, 12:00 В Одессе соберется Клуб социальных предпринимателей В Impact Hub Odessa состоится вторая встреча Клуба социальных предпринимателей. Вторая встреча Клуба социальных предпринимателей состоится уже в четверг, 12 января. Тема — «Обучай, влияй, перерабатывай: истории, которые меняют одесситов». Начало в 19:00 в центре социальных инноваций Impact Hub Odessa. Организаторы приглашают социальных предпринимателей, активистов и журналистов, интересующихся темой. Что будет интересного? Истории удачных украинских социальных проектов: ● Арт-пространства «ФОГА» в Черноморске, ● Реабилитационного центра для участников АТО в селе Кислица, Измаильского района Одесской области, ● Одесского проекта «Драгоценный пластик», ● Ответы на вопросы по социальному предпринимательству. Спикеры Клуба социальных предпринимателей: ● Олег Фоков, организатор арт-пространства «ФОГА» в Черноморске; ● Татьяна Филькина, руководитель Реабилитационного центра для участников АТО в селе Кислица; ● Евгений Хлебников, основатель проекта «Драгоценный пластик»; ● Андрей Федотов, модератор Клуба социальных предпринимателей, куратор социального предпринимательства в Impact Hub Odessa. «Встречи Клуба социальных предпринимателей — это возможность обмениваться новостями и практиками, обсуждать возможности и строить в Одессе сообщество социальных предпринимателей. В январе мы говорим об успешных примерах, о пути, который эти проекты прошли, о подводных камнях. Это полезно многим», — комментируют организаторы клуба вторую встречу соцпредпринимателей Одессы.

