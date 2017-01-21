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﻿2017-01-21, 11:03
В Одессе сохранились единственные фрески перой половины XX века

Председатель областного совета Анатолий Урбанский подписал распоряжение о создании комиссии для обследования элементов живописи на первом этаже здания-памятника архитектуры по ул. Маразлиевской 34, которые были обнаружены в результате отслоения верхнего слоя краски и штукатурки.

Посетив здание «Крестьянского банка», члены комиссии определили, что автором этих росписей является не Михаил Бойчук (один из основателей украинской монументальной живописи XX века), а его ученики.

По словам специалистов, эти фрески представляют историческую ценность, поскольку в Одесской области больше не сохранилось произведений монументальной живописи 1920-1930-х годов.

Облсовет устанавливает историческую ценность находки (ФОТО)

Чтобы понять, что осталось от оригинальных фресок плоскость требует расчистки. Для этого будут привлечены специалисты фресковой живописи, технологи и профессиональные монументалисты, которые должны осуществить технологический анализ и предоставить свои рекомендации по реставрации этого живописи.

А сейчас фрески должны быть законсервированы, любые вмешательства в проведение технологического анализа недопустимы, так как это может нанести больший вред.

 


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