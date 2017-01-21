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2017-01-21, 11:03
В Одессе сохранились единственные фрески перой половины XX века
Председатель областного совета Анатолий Урбанский подписал распоряжение о создании комиссии для обследования элементов живописи на первом этаже здания-памятника архитектуры по ул. Маразлиевской 34, которые были обнаружены в результате отслоения верхнего слоя краски и штукатурки.
Посетив здание «Крестьянского банка», члены комиссии определили, что автором этих росписей является не Михаил Бойчук (один из основателей украинской монументальной живописи XX века), а его ученики.
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