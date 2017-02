2017-02-15, 15:50 В Одессе состоятся дебаты о высшей школе будущего Сообщество активных студентов Impact Hub Ambassadors и общественная организация Debate for changes приглашают на публичные дебаты в формате шоу: «Формальное VS Неформальное образование».



Кто-то поступает в университет, а кто-то идет на профильные курсы. В итоге, выпускники получают теоретические навыки, диплом или сертификат и имеют практически одинаковые шансы устроиться на работу.

Может ли неформальное образование составить конкуренцию высшему образованию?



Всех заинтересованных ждут 16 февраля, в четверг, в 19:00 в Impact Hub Odessa. На событии преподаватели и студенты одесских ВУЗов, вместе с активистами из сферы образования обсудят процессы обучения в высших учебных заведениях и на профильных курсах. Также участники дебатов вместе со зрителями определят, какой должна быть «высшая школа будущего». Всех, кому интересна тема, приглашают принять участие в событии. «Мы организовали дебаты, чтобы выяснить, может ли неформальное образование составить конкуренцию высшему образованию. Участники дискуссии — это эксперты и профессиональные дебатеры. Такой формат обсуждения будет продуктивным и интересным для зрителей», — рассказывает о предстоящем событии лидер проекта Impact Hub Ambassadors Татьяна Козловская. Во время выступлений спикеров зрители дебатов смогут задать вопросы и выступить в поддержку той или иной стороны. Кроме того, именно зрители определят победителей дебатов. Участники дебатов на тему «Формальное VS Неформальное образование»: ● Артем Кройтор, кандидат политических наук, преподаватель кафедры социальных теорий НУ «ОЮА»; ● Андрей Федотов, куратор социального предпринимательства Impact Hub Odessa; ● Андрей Кирилюк, психолог, психотерапевт трансперсонального направления, члена Украинского Союза Психотерапевтов. ● Владимир Немерцалов, кандидат биологических наук, ученый секретарь кафедры ботаники, доцент ОНУ им. И.И. Мечникова; ● Константин Талалаев, проректор по учебно-педагогической работе ОНМеду; ● Валерия Маричереда, проректор по международной работе ОНМедУ; ● Юлия Сербина, аналитик в Ukrainian Peace-Building School; ● Екатерина Карамзина, ОНУ им. И.И. Мечникова; ● Ольга Большакова, ОГА ТРК; ● Ирина Тонконогая, кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента природоохранной деятельности ОГЭКУ; ● Наталья Стеблина, доцент кафедры рекламы и связей с общественностью ОНУ им. И. И. Мечникова; ● Светлана Бондар, преподаватель кафедры журналистики ОНУ им. И. И. Мечникова; ● Станислав Дрогаев, руководитель Благотворительного фонда «Вільна Освіта»; ● Дмитрий Корчевский, основатель Компьютерной академии «Шаг».