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2017-02-15, 15:50
В Одессе состоятся дебаты о высшей школе будущего
Сообщество активных студентов Impact Hub Ambassadors и общественная организация Debate for changes приглашают на публичные дебаты в формате шоу: «Формальное VS Неформальное образование».
На событии преподаватели и студенты одесских ВУЗов, вместе с активистами из сферы образования обсудят процессы обучения в высших учебных заведениях и на профильных курсах.
Также участники дебатов вместе со зрителями определят, какой должна быть «высшая школа будущего».
Всех, кому интересна тема, приглашают принять участие в событии.
«Мы организовали дебаты, чтобы выяснить, может ли неформальное образование составить конкуренцию высшему образованию. Участники дискуссии — это эксперты и профессиональные дебатеры. Такой формат обсуждения будет продуктивным и интересным для зрителей», — рассказывает о предстоящем событии лидер проекта Impact Hub Ambassadors Татьяна Козловская.
Во время выступлений спикеров зрители дебатов смогут задать вопросы и выступить в поддержку той или иной стороны. Кроме того, именно зрители определят победителей дебатов.
Участники дебатов на тему «Формальное VS Неформальное образование»:
● Артем Кройтор, кандидат политических наук, преподаватель кафедры социальных теорий НУ «ОЮА»;
● Андрей Федотов, куратор социального предпринимательства Impact Hub Odessa;
● Андрей Кирилюк, психолог, психотерапевт трансперсонального направления, члена Украинского Союза Психотерапевтов.
● Владимир Немерцалов, кандидат биологических наук, ученый секретарь кафедры ботаники, доцент ОНУ им. И.И. Мечникова;
● Константин Талалаев, проректор по учебно-педагогической работе ОНМеду;
● Валерия Маричереда, проректор по международной работе ОНМедУ;
● Юлия Сербина, аналитик в Ukrainian Peace-Building School;
● Екатерина Карамзина, ОНУ им. И.И. Мечникова;
● Ольга Большакова, ОГА ТРК;
● Ирина Тонконогая, кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента природоохранной деятельности ОГЭКУ;
● Наталья Стеблина, доцент кафедры рекламы и связей с общественностью ОНУ им. И. И. Мечникова;
● Светлана Бондар, преподаватель кафедры журналистики ОНУ им. И. И. Мечникова;
● Станислав Дрогаев, руководитель Благотворительного фонда «Вільна Освіта»;
● Дмитрий Корчевский, основатель Компьютерной академии «Шаг».
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