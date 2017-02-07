2017-02-07, 09:28

В Одессе стартовал отбор рейтинга самых успешных женщин

6 февраля стартовал учрежденный журналистами рейтинг «100 успешных женщин Одесского региона».



Этот проект позволит читателям лучше узнать своих землячек, которыми стоит восхищаться. Большинство имен в предварительном списке претенденток давно у одесситов на слуху. В оргкомитете предлагают освежить их в памяти и отдать голос понравившейся даме. Таким образом, любой сможет помочь определить лидеров.

Он-лайн голосование будет длиться месяц. Ежедневно каждый желающий, зарегистрировавшись на сайте «Одесса-медиа», сможет отдать свой голос за 50 понравившихся ему участниц. Кроме того, в течение двух недель вы сможете сами предложить кандидатуру, которая достойна войти в список «100 успешных женщин Одесского региона».

После этого, учитывая мнение народа, эксперты, в числе которых будут знаменитые мужчины Одессы – политики, бизнесмены, общественные деятели, специалисты в экономической и юридической отраслях, подведут итоги рейтинга. Торжественное награждение победительниц состоится 14 марта в клубе «Министериум».