Деловой мир    - Одесса    - Украина    - Планета Намедни Цифры Юрисконсульт Налоги Банки Недвижимость Болевая точка Свое дело Уголок потребителя Фермер Транспорт Дайджест Арена Антология бизнеса Кофе-брейк
ODG
Архив   Февраля
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-02-07, 09:28
В Одессе стартовал отбор рейтинга самых успешных женщин

6 февраля стартовал учрежденный журналистами рейтинг «100 успешных женщин Одесского региона».

Этот проект позволит читателям лучше узнать своих землячек, которыми стоит восхищаться. Большинство имен в предварительном списке претенденток давно у одесситов на слуху. В оргкомитете предлагают освежить их в памяти и отдать голос понравившейся даме. Таким образом, любой сможет помочь определить лидеров.

Он-лайн голосование будет длиться месяц. Ежедневно каждый желающий, зарегистрировавшись на сайте «Одесса-медиа», сможет отдать свой голос за 50 понравившихся ему участниц. Кроме того, в течение двух недель вы сможете сами предложить кандидатуру, которая достойна войти в список «100 успешных женщин Одесского региона».

После этого, учитывая мнение народа, эксперты, в числе которых будут знаменитые мужчины Одессы – политики, бизнесмены, общественные деятели, специалисты в экономической и юридической отраслях, подведут итоги рейтинга. Торжественное награждение победительниц состоится 14 марта в клубе «Министериум».


Деловая Одесса
БИЗНЕС ГОРОСКОП